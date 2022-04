Fedez e Chiara Ferragni pensano a OnlyFans: «Foto dei piedi e ricavato in beneficenza»

Un’intervista a Belen Rodriguez all’interno del podcast Muschio Selvaggio rivela un’idea a cui Fedez e Chiara Ferragni starebbero davvero pensando: l’apertura di un profilo OnlyFans. Il rapper lo ha apertamente dichiarato, chiarendo le sue intenzioni: non foto intime ma soltanto dei piedi dell’influencer, con il ricavato da devolvere interamente in beneficenza. Un progetto che per il momento resta soltanto un’idea e nulla più, ma pare che moglie e marito ci stiano davvero pensando.

Fedez a Belen: «Hai OnlyFans?»

Tutto è nato da una domanda diretta di Fedez a Belen. Il rapper, che ormai da tempo conduce il podcast Mucchio Selvaggio in cui intervista vip e personaggi dello spettacolo, ha chiesto alla showgirl: «Hai OnlyFans?». Una domanda che ha colto in controtempo la conduttrice delle Iene, che ha risposto di non sapere cosa fosse. Allora il rapper dopo aver spiegato cosa sia, ha raccontato di averne parlato anche con la moglie Chiara Ferragni: «Ne abbiamo parlato. Lei potrebbe pubblicare solo foto dei piedi. Non dei nostri piedi insieme, solo di quelli di Chiara. Poi magari i soldi li dà in beneficenza». «La perversione potrebbe diventare una cosa positiva», ha risposto Belen, e Fedez ha chiosato dicendo di non vederci nulla di male.

Belen: «Non ce la farei»

Il rapper ha poi insistito con la showgirl. Belen ha risposto di non avere intenzione di aprire alcun canale sul social: «Ah, io sarei miliardaria. Però, ormai dopo due parti. E per vedere il materiale devono pagare? Dovrei farlo? No, già mi stressa Instagram. Non ce la posso fare». Resta da capire, invece, l’opinione di Chiara Ferragni. Se i due davvero ci stanno pensando, quanto riuscirebbe a guadagnare e donare in beneficenza l’influencer?

OnlyFans: cos’è

OnlyFans è un social network molto diverso da quelli più celebri e utilizzati. Si tratta di una forma di intrattenimento tramite abbonamento, diventata popolarissima soprattutto nel mondo dell’hard. Ci sono, però, anche altri canali, come ad esempio nel mondo del fitness. Chi inserisce contenuti sulla piattaforma si fa pagare per mostrarli. In tutto il mondo si registrano 150 milioni di utenti.