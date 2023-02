Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto pace? La foto insieme alla MFW

Fedez e Chiara Ferragni sono stati paparazzati ieri sera, mentre cenavano a Casa Cipriani a Milano, in una pausa dalla Milano Fashion Week. Sono i primi segnali di una pace ritrovata tra i due?

Pace tra Fedez e Chiara Ferragni? La foto insieme

I due sono stati beccati a parlare e scherzare durante una cena in quel di Milano, durante la Fashion Week. A diffondere questa, ormai famosa, fotografia è stato il giornalista di Oggi e Dagospia Alberto Dandolo, che si trovava anche lui lì.

I Ferragnez sembrano mostrarsi felici e contenti insieme. Il cantante appare sorridente e rilassato e la moglie, in un altro scatto apparso poco dopo, lo stesso. Che sia pace fatta ormai tra loro dopo i giorni turbolenti post Sanremo 2023?

Facilmente intuibile che la foto sia effettivamente di ieri sera perché la Ferragni indossa uno dei completi mostrati nelle stories Instagram proprio nella serata di giovedì 23 febbraio 2023.

Se sia effettivamente ormai rinsaldato il loro rapporto o se non ci sia mai stata una vera e propria lite tra loro, non ci è dato saperlo. Dopo la fine del Festival di Sanremo, entrambi sono rimasti in un vero e proprio silenzio social. A mostrarsi molto meno soprattutto Fedez, sponsorizzando qualche collaborazione e mandando, si crede, dei messaggi indirizzati alla moglie attraverso Instagram.

Il nuovo podcast lanciato da Fedez

Il rapper è apparso online qualche giorno fa per il lancio del suo nuovo podcast WOLF – Storie che contano, dedicato al mondo della finanza. In quell’occasione, durante una live su Youtube, secondo i più si era mostrato molto scosso.

Tutti hanno visto, e l’ha sottolineato lo stesso Fedez, che il rapper balbettava, emozionato o emotivamente alterato. Questo atteggiamento non è passato inosservato – anzi, alcuni suppongono che il cantante sia comparso così a causa del periodo turbolento che sta vivendo.