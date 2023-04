Fedez e Chiara Ferragni a Dubai, è polemica: cosa diceva lui un anno fa

Fedez e Chiara Ferragni insieme alla famiglia a Dubai hanno acceso le polemiche sul web. Nel mirino le frasi pronunciate dal rapper circa un anno fa quando aveva detto che, trovandosi in un paese dove sono violati i diritti umani e civili, non ci sarebbe più andato.

Fedez e Ferragni a Dubai: è polemica

I Ferragnez, insieme ai genitori del rapper, per Pasqua hanno deciso di trascorrere alcuni giorni in famiglia nelle spiaggie e tra le vie affollate di Dubai. Niente di troppo strano se non fosse che sui social network gli utenti si siano scagliati contro il rapper accusandolo di essere «incoerente».

Un anno fa, in una delle puntate del suo podcast Muschio Selvaggio (quella con Fartade e Barbascura), il rapper aveva definito Dubai una «Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto», promettendo di non andarci mai più. Un particolare, questo, che non è sfuggito agli utenti di Internet e in particolare di Instagram e Twitter.

«Io ci sono stato a Dubai, poi ho visto un video di uno youtuber che fa divulgazione storica e geopolitica, Nova Lectio, e ho deciso che non ci vado più». Questo quanto dichiarato da Fedez a Muschio Selvaggio.

Il cantante si riferiva al regime politico che vige a Dubai e più in generale negli Emirati Arabi, dove continuamente si violano i diritti umani e civili delle persone.

Le critiche su Instagram

Tra gli utenti di Instagram c’è chi ha provato a giustificarlo, altri invece lo hanno condannato pubblicamente. I più educati hanno commentato: «A noi fan/follower non ci devi nessuna spiegazione, per carità, però sei davvero troppo troppo incoerente».

Altri invece sono stati più caustici: «Quindi i paladini dei diritti #LGBTQIA vanno in vacanza a #Dubai dopo che #Fedez l’ha definita #Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto. La solita coerenza #Ferragnez». L’incorenza nella scelta della coppia è quello che ha fatto arrabbiare di più le persone». E ancora: «Fedez, ma non avevi parlato male degli Emirati prima dei mondiali? Ora ci passi le vacanze? Siete degli incoerenti!».