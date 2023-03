Fedez, il messaggio social e l’ipotesi divorzio

A quasi un mese dalla finale di Sanremo 2023, giorno in cui è salito agli onori della cronaca per il bacio con Rosa Chemical e la lite con la moglie Chiara Ferragni, il mistero intorno alla sparizione social di Fedez si fa sempre più fitto. Il presunto scontro l’imprenditrice digitale continua a tenere banco e i dettagli che hanno dato pensiero ai fan nelle ultime settimane proseguono. Si è passati dal silenzio del rapper alla story con la balbuzie, fino alla presunta pace con tanto di foto mano nella mano e all’assenza di Fedez alla presentazione di Lol3, programma che lui stesso conduce. E infine le indiscrezioni sul divorzio e la presa di posizione dell’artista su Instagram, con una story in cui “scagiona” Chiara Ferragni: «Il rapporto con mia moglie non c’entra». Ciò che è certo è che un ricongiungimento vero e proprio da quasi un mese non c’è mai stato.

La story di Fedez: «Mia moglie non c’entra»

Una story con sfondo nero e soltanto poche parole per salutare i fan e fare chiarezza su quanto sta accadendo. Fedez scrive: «Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto». Non è dato sapere quanto il rapper si assenterà dai social. L’ultimo post nel feed è stato pubblicato 5 giorni fa e mostra i figli Leone e Vittoria vestiti da «royal babies». E intanto dal profilo di Chiara Ferragni non arriva nessun accenno al marito, di alcun genere.

L’ipotesi divorzio sarebbe concreta

Poche ore prima della story in cui Fedez ha annunciato il suo arrivederci al mondo social, ma difendendo il rapporto con la moglie, era stato Fabrizio Corona aveva lanciato la bomba. Su Telegram ha scritto che «Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez». Parole che hanno rapidamente fatto il giro della chat di messaggistica e dei social e che hanno aperto la porta alle indiscrezioni che circolano da giorni su una eventuale separazione, chiesta soprattutto dall’imprenditrice digitale. L’ipotesi divorzio, quindi, starebbe in piedi, nonostante la foto dei due mano nella mano e la difesa del rapper al loro rapporto.