Fedez-Chiara Ferragni, la crisi può coinvolgere anche The Ferragnez

Più che una lite recitata, sembra autentica aria di maretta. Che forse non sconfinerà in venti di tempesta con prospettive di divorzio, ma di certo il grande gelo tra Fedez e Chiara Ferragni non è soltanto uno stratagemma per tirare la volata all’uscita della seconda stagione di The Ferragnez, la serie di Prime Video. Che poi questa crisi più o meno passeggera stia facendo parlare tantissimo della coppia e del prodotto televisivo in arrivo è solo un (piacevole) effetto collaterale: quando prima che una famiglia sei un marchio, capita. L’ultimo indizio che le fibrillazioni tra i due ci sono state per davvero e stanno continuando è la possibile frenata delle riprese “integrative” a The Ferragnez, quelle che riguardano la partecipazione della coppia a Sanremo, che è anche la pietra dello scandalo che ha fatto detonare tutto.

I post di lei da sola coi bambini

Riassuntone: dopo la fine del Festival, lui non pubblica più su Instagram post di vita privata né tantomeno stories, a parte un «Sono fiero di te. Ti amo» che non è bastato per il disgelo. Per un bulimico social come il rapper, un silenzio assordante. Lei continua come se nulla fosse a mostrarsi felice coi bambini, come nelle ultime immagini di giovedì a testimoniare una gita di famiglia in un agriturismo, tra pony, caprette e conigli. Di Fedez, al solito, manco l’ombra.

The Ferragnez, slitta l’uscita?

L’ultimo scatto che li ritrae insieme è della sera di San Valentino, quando il sito Whoopsee li ha paparazzati in centro a Milano. Lei concentrata sul cellulare, lui con lo sguardo fisso e verso terra, gli occhi dei due che non si incrociano mai. Non proprio il clima ideale per la festa degli innamorati. I guai familiari si ripercuotono sul lavoro, visto che Guia Soncini su Linkiesta fa trapelare la possibilità che The Ferragnez 2 slitti, perché i due non hanno voglia di farsi riprendere ora che la tensione si taglia a fette. In realtà, la serie è già finita da un pezzo, le riprese sono terminate, e Prime Video ha annunciato la sua uscita nel 2023: al massimo erano in lavorazione i filmati su Sanremo, “spoilerati” proprio da Fedez sui social nei giorni dell’Ariston. Sarà un’appendice della seconda stagione? O un’integrazione, visto che ora potrebbe essere posticipato tutto?

Lei imbufalita per essere stata oscurata

Di sicuro restano gli occhi lucidi del rapper, chiamato fra qualche giorno a Roma per la presentazione della nuova stagione di Lol: in che condizioni psicologiche arriverà, visto l’andazzo? Lei non gli ha perdonato non tanto il bacio studiato a tavolino con Rosa Chemical, quanto la solita smania da protagonista che ha in parte oscurato quello che doveva essere il suo palcoscenico, per una volta, visto che era la co-conduttrice. Che succederà ora? I fan brancolano nel buio, intasando di commenti i post di lei: che fine ha fatto Federico?