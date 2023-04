Fedez cambia casa discografica: passa dalla Sony alla Warner Bros

Nuova separazione per Fedez. Tuttavia, questa volta non c’entra Chiara Ferragni, il cantante italiano ha deciso di separarsi dalla sua vecchia casa discografica, la Sony Music. Ad ogni modo, l’addio sembra essere stato pacifico visto che il cantante su Instagram ha salutato lo staff della casa Sony e ha ringraziato tutti per i 10 anni trascorsi insieme.

La decisione di Fedez di cambiare casa discografica e l’annuncio su Instagram

Aria di novità nella carriera musicale del cantante italiano e influencer di successo Fedez. Infatti il cantante ha annunciato sui social network di aver interrotto la sua collaborazione, durata per 10 lunghi anni, con la casa discografica Sony Music. La fine della collaborazione è stata effettuata in maniera del tutto pacifica e ciò si capisce dalle parole usate dal rapper verso la casa discografica e ai ringraziamenti verso il presidente allo staff della casa discografica. Attraverso le storie Instagram infatti, Fedez ha affermato: «Dopo dieci anni di onorata carriera sotto Sony Music ho cambiato etichetta discografica. Grazie al presidente Andrea Rosi per tutti questi anni insieme”». Inoltre Fedez ha fatto sapere la nuova collaborazione con un’altra casa discografica, la Warner Music Italy: «Grazie alla Warner Music Italy per avermi accolto nella loro grande famiglia, è un nuovo inizio».

Non sono ancora note le ragioni che hanno spinto il cantante al cambiamento

Ancora ignoto il perché cantante abbia deciso di rivoluzionare il tutto dal punto di vista professionale. Infatti non si conoscono i veri motivi che hanno spinto Federico Lucia, il vero nome del marito della regina degli influencer Chiara Ferragni a prendere la decisione di cambiare casa discografica. Forse in futuro Fedez pubblicherà un’altra storia social che spiegherà il motivo del cambiamento oppure ne parlerà nel suo podcast «Muschio Selvaggio» tramite un episodio speciale nel quale racconterà lo svolgimento dei fatti, come spesso ha fatto in passato.