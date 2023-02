Fedez si scusa per la balbuzie e replica all’accusa di beneficienza a De Benedetti

Fedez ha svegliato gli utenti di Instagram con delle stories indirizzate a Selvaggia Lucarelli. Il rapper ha replicato circa l’accusa della giornalista in cui si parlava del suo accordo con l’azienda cremonese Walcor per la vendita di alcune uova pasquali il cui ricavato, secondo l’accusa, andrebbe a finanziare di De Benedetti. Si è inoltre espresso sulla balbuzie che in molti avevano notato in alcuni dei suoi video precedenti.

Fedez e le uova pasquali: l’accusa di Selvaggia Lucarelli

In un articolo de Il Fatto Quotidiano, la Lucarelli aveva accusato il rapper di aver prestato la propria immagine all’azienda Walcor che metterà in commercio delle uova pasquali per poi donare il ricavato alla fondazione che fa capo all’imprenditore Carlo De Benedetti. In particolare, la cronista l’aveva accusato di non aver versato di tasca sua i soldi in beneficenza.

Fedez, allora, ha voluto replicare sulla vicenda tramite Instagram con alcune stories, dicendo: «Cara Selvaggia Lucarelli, la tua ossessione nei miei confronti ha superato un limite. Hai scritto un articolo in cui asserisci che farei beneficenza per Carlo De Benedetti. Quando in realtà io la faccio per una Fondazione chiamata Tog che si occupa di bambini e malattie neurologiche. Non riempio le tasche di De Benedetti come hai fatto tu fino a ieri per il quotidiano in cui lavoravi, ma per bambini che ne hanno bisogno». Nella terza stories afferma: «Io grazie a quello che ho fatto a livello di beneficenza con Tog sono riuscito a raccogliere più di mezzo milione di euro in un anno. L’azienda Walcor ha dato un anticipo delle vendite dell’uovo e le ha date alla Fondazione Fedez che donerà altri soldi e a breve uscirà un comunicato per spiegare come».

La Fondazione Fedez e Tog

La Fondazione Fedez è nata con lo scopo di far conoscere e sostenere tutte quelle realtà che ogni giorno lavorano per migliorare la vita delle persone in difficoltà. Come Together To Go Onlus (TOG), un centro privato nato proprio grazie al rapper che gratuitamente offre ai bambini affetti da patologie neurologiche complesse un percorso riabilitativo individualizzato. TOG è il primo progetto sostenuto dalla Fondazione Fedez e da tante donazioni di cittadini attraverso una raccolta fondi, che ha lo scopo di contribuire alla costruzione di una nuova casa in grado di accogliere il doppio dei bambini assistiti finora.

«Balbuzie problema che ho da tempo»

L’occasione è servita al cantante anche per scusarsi per l’inattesa balbuzie di cui i suoi seguaci si erano accorti a proposito dei video comparsi nei giorni scorsi: «Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo. Ci metto un po’ di tempo per formulare una frase».