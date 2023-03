Fedez assente alla conferenza stampa di LOL 3: cos’è successo

Fedez era assente alla conferenza stampa di presentazione di Lol 3 – Chi ride è fuori, la terza stagione del game show in arrivo su Prime Video il 9 marzo 2023. Dopo la bufera mediatica che ha colpito i Ferragnez nelle ultime settimane – a causa della presunta crisi seguita al bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco di Sanremo -, il cantante di Rozzano sembra essersi preso una pausa che va oltre quella sui social network, dove è silente da giorni.

Fedez assente alla conferenza stampa di LOL 3

Per lui sarebbe stata la prima occasione di mostrarsi in pubblico dopo la scomparsa quasi totale dal web seguita alla kermesse musicale, su cui sono state fatte in questi giorni molte illazioni. E invece Fedez non si è presentato al lancio di LOL e ha lasciato che a fare gli onori di casa fossero Frank Matano, che insieme a lui co-condurrà il gioco, e Serena Dandini, che ha moderato la conferenza stampa. «Ci segue con affetto da Milano», ha spiegato quest’ultima senza aggiungere ulteriori dettagli.

Non è chiaro dunque se l’assenza del rapper sia legata a questioni professionali, motivi di salute o privati. Non lo sono nemmeno le ragioni per cui ha preferito non intervenire nemmeno in video né mandare un filmato pre-registrato da trasmettere durante la presentazione. Sui social e sul web il fatto è già diventato un caso, con decine di utenti che stanno ipotizzando cosa ci possa essere dietro al gesto. Ma, per il momento, dal diretto interessato tutto tace.

Il cast della terza stagione

Insieme al conduttore e alla Dandini, alla conferenza stampa hanno presenziato anche i concorrenti della terza stagione Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Presente anche lo special guest Maccio Capatonda. La serie sarà composta da sei episodi: i primi quattro saranno disponibili su Prime Video a partire dal 9 marzo mentre gli ultimi due verranno caricati sulla medesima piattaforma la settimana successiva, il 16 marzo.