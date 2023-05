Fedez, nuovo singolo con Articolo 31 e Annalisa: Disco Paradise fuori il 25 maggio

Fedez, Annalisa e Articolo 31 canteranno per la prima volta insieme nel nuovo singolo Disco paradise in uscita il 25 maggio. Un trio d’eccezione per un brano che si candida ad essere il nuovo tormentone dell’estate.

Fedez, Annalisa e Articolo 31 insieme con Disco paradise

Un trio d’eccezione per un brano che mescola il genere e le personalità dei singoli artisti e che potrebbe diventare il protagonista della scena musicale estiva al pari de La dolce vita, il pezzo di Fedez, Tananai e Mara Sattei della scorsa estate. Come anticipato, la canzone potrà essere ascoltata dal 25 maggio ed è nata dalla collaborazione con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e collaboratori anche di Annalisa.

Una grande novità che genera molta attesa tra i fan, ma sulla quale si conosce ben poco. Le indiscrezioni che emergono parlano di un pezzo nel puro stile Fedez, arricchito dal timbro di voce inconfondibile di Annalisa e dal sound hip hop degli Articolo 31.

La locandina condivisa su Instagram

A svelare la sorpresa musicale è stato lo stesso Fedez nel corso di una diretta Instagram dove ha dichiarato che Disco Paradise è un progetto completamente innovativo e mai visto prima d’ora in Italia. Anche le immagini di copertina lasciano pensare ad un brano originale, che rimanda alla musica disco anni ’80-90 capace di far ballare per l’intera estate. È stato sempre il rapper a confermare l’uscita del singolo con un post, commentato anche dalla moglie Chiara Ferragni con un «Non vedo l’ora».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Un periodo di intenso lavoro per Fedez, che è tornato su Prime Video con The Ferragnez e sta preparando il maxi concerto LoveMi, un evento benefico che porterà sul palco, in piazza Duomo a Milano e per il secondo anno consecutivo, i maggiori rappresentanti del momento della musica italiana. L’appuntamento è per il 27 giugno con il concerto live, trasmesso in diretta anche su Italia 1.