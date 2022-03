Fedez annuncia di avere una malattia: “Dovrò affrontare un percorso importante”

Dopo giorni di assenza dai social, cosa di cui molti si erano chiesti il motivo, Fedez ha annunciato ai suoi seguaci di avere una malattia: con le lacrime agli occhi che ha cercato più volte di contenere, ha reso noto di aver recentemente scoperto di soffrire di un problema di salute

Fedez annuncia di avere una malattia

“Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare”. Così ha esordito il rapper nelle sue storie Instagram senza fornire ulteriori dettagli sulla natura specifica della patologia, provando anche a tranquillizzare i fan spiegando che la diagnosi è arrivata abbastanza presto tale da permettere di intervenire al meglio. Ha quindi insistito sulla volontà di raccontare la terapia a cui dovrà sottoporsi nella convinzione che, “se il mio racconto riuscirà a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, avrà voluto dire che questa parentesi della mia vita ha avuto una sua utilità”.

In questi anni, ha continuato, è come se, condividendo così tanti momenti con i suoi fan, avesse creato una specie di album dei ricordi con cui magari ha strappato un sorriso a qualcuno che stava affrontando un momento difficile, cosa di cui solo ora si rende conto dell’importanza. “Quell’album condiviso sarà anche la mia forza e servirà a strappare un sorriso anche a me”, ha aggiunto.

“Sono pronto ad affrontarla”

In questo momento, ha affermato in conclusione non senza versare qualche lacrima, non è abbastanza lucido da andare oltre, ma si è detto pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita gli presentato. Ha infine ringraziato la moglie Chiara Ferragni, che le è stata vicina in questi giorni, i suoi amici e tutta mia famiglia con la speranza di poter presto aggiornare positivamente i suoi seguaci.