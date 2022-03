Fedez e Achille Lauro hanno davvero litigato?

Dagospia lancia un nuovo scoop con una domanda velenosa su due artisti importanti nel panorama della musica e dello spettacolo italiano. Achille Lauro e Fedez hanno litigato? Per il sito di Roberto D’Agostino non ci sono dubbi. I due hanno lanciato insieme ad Orietta Berti una delle hit della scorsa estate, Mille, ma ora potrebbero aver rotto i rapporti. Sembra che alla recente Milano Fashion Week i due si siano incrociati senza né salutarsi né interagire. Un’indiscrezione che sta alimentando il dibattito tra i fan.

Fedez e Achille Lauro hanno litigato?

Nessuna conferma dai due diretti interessati, che attualmente vedono le rispettive carriere convergere verso punti diversi – e continuano a seguirsi sui social. Mentre Achille Lauro si prepara all’Eurovision Song Contest di Torino, dove parteciperà in rappresentanza di San Marino, Fedez è reduce dal successo di Lol2 e si gode vacanze a Parigi con la famiglia. Resta il mistero sulla Milano Fashion Week. Secondo Dagospia «non si sarebbero parlati e nemmeno salutati». Il sito poi si chiede se sia «solo una svista o c’è altro». La stessa domanda se la pongono i fan, tra chi critica Fedez per aver litigato in passato anche con Rovazzi e J-Ax e chi si chiede cosa sia successo davvero.

Non so se la notizia del litigio tra Achille Lauro e Fedez sia vera e magari in tutti gli altri casi lui aveva torto, ma è inutile riportare fuori la lite con J ax e Rovazzi, quando lì aveva palesemente ragione Fedez.

Anche perché loro due non hanno mai risposto all’intervista — Chiara (@chiara0174) March 10, 2022

Fedez e il racconto al Muschio Selvaggio

A gettare benzina sul fuoco poi ci pensa la rivista Io Donna. Il giornale racconta di un intervento di Fedez durante il suo podcast, Il Muschio Selvaggio, in cui aveva raccontato un particolare litigio con un artista, senza mai farne il nome. Una lite che risale al periodo post Sanremo 2021, dopo il podio conquistato dal rapper. «Un artista che ho incontrato dopo che abbiamo finito il Festival, da Mara Venier», racconta. «Eravamo nella saletta e io ho salutato tutti, questo mi ha letteralmente mandato a quel paese, perché ero arrivato sul podio del Festival. Mi ha detto che non me lo meritavo. Posso dire che è stata veramente una roba forte». Era forse Achille Lauro?