Loghi sotterranei

Una grande azienda ha bisogno anche di un logo facilmente riconoscibile. Colori nitidi, forme stilizzate su questo, soprattutto, puntano i grafici per rendere una società riconoscibile al grande pubblico. Grazie a mezzi pubblici, facciate degli edifici, cartelloni pubblicitari e più di recente il web, i marchi aziendali sono costantemente sotto i nostri occhi ma, nonostante tutto, potremmo non aver mai notato alcuni dettagli nascosti. Fra messaggi subliminali più o meno velati, ecco quali disegni si celano dietro i loghi più famosi del mondo.

Da Fedex a Carrefour, ecco i simboli dietro ai loghi delle aziende

1- La freccia bianca di FedEx, l’incidente di successo

Probabilmente ognuno di noi ha avuto a che fare, almeno una volta nella vita, con FedEx. La società di trasporti, specializzata in spedizioni via terra, aria e mare. Un simbolo di movimento, velocità e precisione, che trova conferme anche in un dettaglio del logo. Fra le lettere E ed X arancioni si cela infatti una freccia bianca, creata grazie a un sapiente uso dello spazio in negativo fra i caratteri. «Uno degli incidenti più felici del design moderno», ha detto alla Cnn Stephen Bayley, guru inglese del design. La presenza dell’indicatore infatti non era in programma per FedEx, come ha confermato anche il creatore del logo Lindon Leader. «L’idea di una freccia era la cosa più lontana dalle nostre menti. Solo una persona su cinque la nota, ma è divertente vedere come si sfidano fra loro nel tentativo di scovare il simbolo nascosto».

NortWest Airlines, il sapiente uso dello spazio vuoto

La stessa azienda alle spalle del logo di FedEx è autrice del marchio che NorthWest Airlines, compagnia aerea statunitense, ha usato dal 1989 al 2003. Secondo la Cnn, si tratta di un brillante uso dello spazio negativo, capace di portare con sé l’essenza dell’azienda. Prima di fondersi con Delta, NorthWest aveva un marchio caratterizzato da una lettera unica che incorporava la N e la W, quest’ultima priva di parte della gamba sinistra. Il triangolino che restava nel vertice sinistro era la perfetta riproduzione dell’ago di una bussola.

Toblerone, la Svizzera in un disegno

Da anni, le barrette di cioccolato Toblerone invadono gli scaffali dei negozi e le tavole delle nostre case. Nata nel 1908 per volontà di Theodor Tobler, l’azienda celebra con il suo logo le origini Svizzere. La montagna dorata rappresenta il Cervino, uno dei simboli elvetici per eccellenza, ma i dettagli più interessanti sono al suo interno. Uno sguardo attento può infatti notare il profilo di un orso, emblema della città di Berna, nascosto nel monte. Finita qui? Neanche per sogno. La parola Toblerone cela al suo interno il nome della capitale svizzera, “Berne”: basta solo cancellare qualche carattere.

Carrefour, un incrocio in salsa francese

Altra azienda capace di usare sapientemente gli spazi bianchi sui loghi è Carrefour. La catena di supermercati francese vanta un logo che, a primo impatto, richiama i colori della bandiera nazionale e che al suo interno cela dettagli visibili solo agli occhi più attenti. Si compone infatti di due frecce che indicano direzioni opposte, simboli ideali di un incrocio (“Carrefour”, in francese), in mezzo alle quali rimane uno spazio vuoto che ha la forma della lettera C, primo carattere dell’azienda.

Toyota, un nome in tre ellissi

Uno dei loghi più interessanti è certamente quello di Toyota, capace di racchiudere l’intero nome dell’azienda in un solo disegno. Le tre ellissi chiaramente visibili indicano, secondo la società giapponese, i tre cuori che danno vita all’intera catena: cliente, prodotto e progresso tecnologico. Isolando la varie linee curve, è possibile però notare un incredibile dettaglio di design. L’intero nome della società è infatti racchiuso nel marchio. Le due ellissi interne formano una lettera T, quella esterna indica la O e così via.

Sony Vaio, il digitale incontra l’analogico

Probabilmente, nel leggere questo articolo alcuni di voi stanno usando un notebook Sony Vaio. Anche il suo logo nasconde dettagli e messaggi subliminali poco noti al grande pubblico. La parola Vaio, infatti, è ricca di significato. Basti pensare che l’onda che compone le lettere V ed A simboleggia il segnale analogico di base, mentre la I e la O sono molto simili ai numeri 1 e 0, emblemi del codice binario che è alla base del mondo digitale. L’unione fra i due universi è l’espressione perfetta dell’evoluzione dall’era analogica a quella moderna.

BMW, la Baviera nei colori del cielo

Alla sua nascita, nel lontano 1916, BMW produceva aeromobili. Il trattato di Versailles che seguì la prima guerra mondiale proibì alla Germania di creare velivoli, costringendo la società a virare su motociclette e auto che ancora oggi ne fanno la fortuna in tutto il mondo. Il logo, un cerchio nero al cui interno sono disposti, a scacchiera, due aree blu e due bianche, è stato per anni interpretato come un cielo limpido associato a un’elica rotante. In realtà, però, si tratta dei colori dello stendardo bavarese, dove ha sede l’azienda, distribuiti in senso opposto. In Germania infatti è illegale usare simboli nazionali nei loghi.

Adidas, la montagna da scalare per il successo

Chiudiamo con Adidas, una delle più celebri aziende di moda e abbigliamento sportivo al mondo. Creata nel 1949, combina nel suo logo le lettere iniziali del suo fondatore, il tedesco Adolf Dassler (Ad e Das). La versione attuale del marchio, presente in pianta stabile dal 1991 e costituita da tre parallelepipedi obliqui, simboleggia una montagna stilizzata. Un simbolo, secondo l’azienda, di avventura e sfida oltre che di coraggio e voglia di non fermarsi di fronte agli ostacoli.