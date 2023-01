Temptation Island, Federico Rasa indagato per danneggiamento: calci e minacce in ospedale

L’ex concorrente di Temptation Island Federico Rasa è stato indagato per danneggiamento. Le accuse sono quelle di essere responsabile di calci, minacce e insulti in ospedale mentre era in attesa di essere visitato.

Federico Rasa indagato per danneggiamento

A causa di una reazione allergica, il concorrente dell’edizione del 2021 di Temptation Island si è recato sabato 21 gennaio al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico di Palermo, accompagnato dagli operatori del 118. Durante l’attesa, dicono alcuni testimonianze, l’ex concorrente del reality ha cominciato a dare segni di impazienza e a colpire con calci e pugni porte e carrelli.

Stando alla ricostruzione di Palermo Today, dopo aver fatto il triage con il codice verde, Rasa è rimasto in attesa sulla barella mostrandosi poco dopo insofferente, offendendo e minacciando il personale sanitario. «Cercava lo scontro con la guardia giurata. Ce l’aveva con medici e infermieri. “Fate tutti schifo”, diceva», ha raccontato al sito una persona presente in ospedale. Una reazione che è poi degenerata con calci ad un carrello e una porta, rompendo una bacchetta in metallo. A quel punto il personale ha deciso di chiamare il 112.

La replica: «In attesa per 6 ore mentre il volto continuava a gonfiarsi»

In risposta all’accaduto, Rasa ha pubblicato le foto del suo volto in seguito alla reazione allergica, dando la sua versione dei fatti: «Oggi mi sento in diritto di parlare e mostrarvi le mie condizioni fisiche nel momento in cui ho chiamato il 118 e mi hanno portato d’urgenza in ospedale. All’ospedale Civico di Palermo mi accusano di “aggressione”, quando in realtà i veri aggressivi sono stati loro a lasciarmi per 6 ore in sala d’attesa quando io minuto dopo minuto gonfiavo sempre di più e stavo sempre più male, per poi non degnarsi nemmeno di farmi una visita».

L’ex concorrente di Temptation Island è ora indagato per danneggiamento, in attesa che il personale medico e la guardia giurata in servizio al Civico di Palermo decidano se sporgere denuncia per minacce.