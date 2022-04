Federico Rampini: chi sono moglie e figli del giornalista naturalizzato statunitense

Giornalista e saggista italiano naturalizzato statunitense, Federico Rampini è editorialista del Corriere della Sera da New York, è stato vicedirettore de Il Sole 24 Ore e dal 1997 al 2021 corrispondente estero per La Repubblica: vediamo quali sono state le tappe principali della sua carriera e chi sono sua moglie e i suoi figli.

Chi è Federico Rampini

Dopo aver frequentato le scuole a Bruxelles ed essersi iscritto a due corsi di laurea in Italia, ha dato avvio alla sua attività giornalistica nel 1977 presso Città futura, settimanale della Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI) il cui segretario era Massimo D’Alema. Ha poi scritto come redattore economico-sindacale per il settimanale del PCI Rinascita, Mondo Economico, L’Espresso e Il Sole 24 Ore. Dopo essere stato corrispondente dalla Francia per cinque anni (1986-1991), ha poi ricoperto il ruolo di vicedirettore di quest’ultima testata(1991-1995).

Chiamato da Eugenio Scalfari a La Repubblica, prima a capo della redazione milanese, quindi come corrispondente da Bruxelles (1997-2000), San Francisco (2000-2004), Pechino (2004-2009) e New York (dal 2009), ha ottenuto la cittadinanza statunitense dopo diversi anni di residenza in America. Accreditato presso la Presidenza degli USA come corrispondente dalla Casa Bianca, ha spesso avuto occasione di seguire i vertici internazionali nonché diversi viaggi di Barack Obama e Donald Trump. Nell’ottobre 2021 si è dimesso da La Repubblica per passare al Corriere della Sera.

Membro del Council on Foreign Relations, uno dei più importanti think tank di geopolitica e geoeconomia statunitensi con sedi a New York e Washington, ha scritto numerosi saggi tradotti in diverse lingue. Tra questi figurano Il secolo cinese, L’impero di Cindia, La speranza indiana, Le linee rosse, Quando inizia la nostra storia e La notte della sinistra. Da dove ripartire. Negli ultimi anni ha messo in scena diversi spettacoli teatrali.

Federico Rampini: moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata, Rampini è sposato con Stefania, donna della quale non si conoscono molte informazioni. Da lei ha avuto due figli, l’attore Jacopo e la docente universitaria di scienze ambientali in California Costanza. Il primo ha studiato recitazione al Conservatorio di arte drammatica di San Francisco e all’American Academy of Dramatic Arts di New York per poi conseguire un master all’Accademia Teatro alla Scala di Milano; attualmente vive nella City dove lavora a teatro, in televisione e nel cinema indipendente. La seconda è una scienziata ambientale che per diversi anni ha vissuto in India.