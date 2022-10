Federico Negri torna a casa: era stato arrestato in India a luglio

«Tornerà a casa ma poi sarà lui a decidere se ripartire. La sua è un’anima libera». Così la madre di Federico Negri commenta il ritorno del figlio in Italia. Il 28enne era stato arrestato in India lo scorso luglio per non aver pagato la tassa di soggiorno. La cifra era pari a 40 euro. Il giovane, dopo aver passato un ponte di confine tra il Nepal e l’India, avrebbe dovuto prendere il primo aereo per l’Italia, ma non è stato così.

Federico Negri è libero

Il ragazzo era sempre stato in giro per il mondo per attività di volontariato. Per questo, non aveva sorpreso la sua scelta di andare in India. Il giovane era fuori dall’Italia da due anni, perciò aveva deciso di tornare a casa per un periodo. Purtroppo, però, l’equivoco sulla tassa si era trasformato in un arresto. Quindi, il ragazzo si è rivolto a un avvocato indiano e la sentenza, dopo 3 mesi, gli ha dato ragione. Così ora è libero e può tornare in Italia con un aereo diretto. L’avvocato ha permesso anche di mantenere i rapporti con la famiglia in questo momento difficile.

«Adesso Federico dovrà aspettare nel campus del carcere il permesso per tornare in Italia. Resta scortato da due poliziotti ma può uscire e fare quello che vuole. Tra dieci o quindici giorni riceverà il permesso e potrà finalmente partire da New Delhi» ha spiegato la mamma.

Il ritorno in Italia

La sentenza di scarcerazione per lei era inaspettata: «Perché Federico rischiava dai due agli otto anni di carcere quando è stato arrestato. L’avvocato Falletti e il nuovo legale indiano che avevamo scelto sono riusciti a rovesciare questo rischio. Alla fine il giudice ha previsto per mio figlio un reclusione di tre mesi che lui aveva già scontato. Federico ha sempre lavorato, era incensurato e non è ovviamente un terrorista. L’India lo ha riconosciuto e lo ha lasciato andare».

«Come mamma sono sempre preoccupata, ma poi mi rendo conto che quando parte è felice e non posso fare altro che lasciarlo andare. Lui mi dice sempre che devo essere contenta perché lui lo è» conclude la donna.