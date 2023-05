Federico Morello morto a 51 anni: infarto fatale alla festa di famiglia

Tragedia improvvisa accaduta ad Anguillara: Federico Morello è stato colpito da un infarto fatale mentre era a una festa di famiglia. La vittima aveva 51 anni ed era il papà di Giovanni, un bimbo di 6 anni, scomparso per un’infezione nel 2016 in un ospedale di Rovigo.

L’incidente improvviso per Federico Morello

Federico Morello aveva 51 anni quando è stato colpito da un malore improvviso che gli è stato fatale. Federico domenica sera si trovava a casa dei genitori insieme ad altri parenti e amici quando ha accusato un dolore. Durante la giornata aveva avvertito un senso di affaticamento e pesantezza allo stomaco, così avrebbe avvertito la famiglia che quella sera non si sarebbe unito alla cena. Arrivato a casa dei genitori è stato sorpreso da un attacco di cuore e ha perso conoscenza. L’allarme è stato dato subito dai familiari attraverso una richiesta di soccorsi al Suem 118 che nel giro di pochi minuti ha mandato l’ambulanza con un medico. Per circa un’ora il personale sanitario del 118 ha provato a rianimare l’uomo ma non c’è stato nulla da fare, il suo cuore si era fermato. Al medico non è rimasto che constatare il decesso per arresto cardiaco.

Chi era la vittima

Federico Morello era molto conosciuto nella zona perché era il padre del piccolo Giovanni, il bimbo di 6 anni che perse la vita per un infezione nel gennaio 2016 nell’ospedale a Rovigo. Federico, mediatore nel campo dell’agricoltura e degli allevamenti, lascia la moglie Tiziana, la mamma Lorena, il papà Felice, la sorella Stefania e numerosi parenti, fra i quali i due zii sacerdoti don Romolo e don Remo Morello. Alla famiglia Morello stanno arrivando numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza dall’intero paese che si stringono nel dolore e nel cordoglio. Il funerale di Federico sarà celebrato mercoledì, alle 15, nella chiesa parrocchiale, mentre martedì alle 20.30 ci sarà la preghiera del rosario.