Moccia si laurea con una tesi su se stesso e Jack London: i social lo criticano e lui si difende

Può una tesi di laurea animare il dibattito sui social? Sì, se si tratta dello scrittore Federico Moccia ad averla redatta, parlando di sé stesso e contrapponendo il proprio concetto d’amore a quello dei romanzi di Jack London. Il 59enne celebre autore di Tre metri sopra il cielo, diventato un cult tra gli adolescenti e un lungometraggio apprezzato dai giovani, si è laureato alla facoltà di Scienze della comunicazione Guglielmo Marconi. La tesi proposta per il diploma di laurea ha come tema un confronto della visione dell’amore nei suoi libri e in quelli del celebre scrittore e giornalista statunitense. Per questo è stato preso di mira dai social, che gli rinfacciano la poca umiltà. Lui si difende: «Molti criticano senza aver letto la tesi».

Moccia: «Non mi sono paragonato a Jack London»

L’autore ha ricevuto molte critiche sui social e ha risposto poi sulle pagine di Adnkronos. «Non mi sono paragonato a Jack London», ha spiegato. «Ho voluto fare un confronto tra un modo diverso di raccontare l’amore. I due protagonisti, Martin Eden come Stefano Mancini, sono cambiati per amore di una donna. Mi dispiace che molte persone possano criticare senza aver letto la ricerca che ho fatto». Lo scrittore ha confessato di non immaginare di generare una reazione simile. E per replicare racconta un aneddoto: «Una volta sono entrato in una farmacia per comprare delle aspirine e la commessa mi ha detto: “Lei è Moccia? Non mi sono piaciuti i suoi libri”. Allora per curiosità le ho domandato: “Ma quale in particolare non le è piaciuto?”, e lei mi ha risposto… “No, no, non li ho letti…”. Ecco, ho sorriso ma io non potrei mai fare una critica senza sapere di cosa sto parlando».

La tesi un «ringraziamento» a London

Federico Moccia poi ha continuato, spiegando il senso del suo lavoro e parlando della laurea: «Non si deve smettere mai di studiare. Ho voluto ringraziare Jack London e tutti gli insegnanti che mi hanno fatto amare leggere e scrivere. Nella tesi spiego come anche Jack London fu criticato mentre non faceva altro che raccontare la sua vita. Lo stesso accadde a me quando ho scritto “Tre metri sopra il cielo”. Le case editrici lo hanno rifiutato lo ritenevano eccessivo eppure era la mia vita. L’ho pubblicato di tasca mia ed è diventato nel tempo un successo incredibile tanto da essere pubblicato quest’anno in America». E infine un messaggio da parte dello scrittore: «La tesi è un invito a tutti a credere in se stessi».