Federico Fashion Style ricoverato: «Ho avuto un crollo»

Federico Fashion Style è stato ricoverato. «Ho avuto un crollo, la gente è disposta a tutto per i soldi», ha raccontato sul suo profilo.

Federico Fashion Style ricoverato

Federico Lauri ha spiegato sul suo profilo Instagram di aver avuto un crollo fisico a causa di una situazione emotivamente molto stressante, mostrando delle immagini durante le sue 24 ore in ospedale. «Vi racconterò di cosa è capace l’essere umano pur di guadagnare», ha aggiunto.

Attualmente il fashion stylist dei vip è stato dimesso ed è tornato attivo anche sui social, dove ha voluto condividere la vicenda con i suoi followers: «Siamo esseri umani, a tutto c’è un limite! Posso accettare tutto, ma alcune accuse gravi e inaccettabili, solo a scopo di soldi, non riesco proprio ad affrontarle! Vi prometto che a tempo debito vi racconterò tutto e lì rimarrete scioccati».

Pochi mesi fa la separazione dalla moglie

Uno sfogo che nasconde una situazione molto stressante che potrebbe anche essere collegata alla separazione, non poco conflittuale, dalla compagna Letizia Porcu, che risale allo scorso inverno. I due, genitori anche di una bambina, non si sono lasciati in buoni rapporti. Una situazione che si è mostrata fin dall’inizio molto tesa tra dichiarazioni, smentite e ostilità. Nonostante il passare dei mesi, gli attriti con l’ex moglie non si placano tanto che lo scorso febbraio Federico aveva dichiarato: «La mia ex chiede 10 mila euro al mese, si crede Ilary Blasi».

Dopo lo scatto in ospedale, ad ogni modo, lo stylist ha pubblicato anche un video dove afferma: «Dietro ad un telefono c’è anche un cuore. Il 90 per cento sono leoni da tastiera, ma sono sicuro che molti di voi hanno anche un grande cuore. So che avete già capito tutto, non c’è bisogno che vi dica perché sono stato ricoverato un giorno intero».