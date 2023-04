Federico Fashion Style, ladri a casa della madre: “Rubati rolex e gioielli”

Furto a casa della madre di Federico Fashion Style. I ladri sono riusciti ad entrare forzando la porta finestra della casa di famiglia e avrebbero rubare rolex, gioielli e documenti aziendali.

Ladri a casa della madre di Federico Fashion Style

Una Pasqua e una Pasquetta da dimenticare quella del parrucchiere del vip che, dopo aver passato la domenica in caserma a causa di una denuncia da parte dell’ex moglie, ha dovuto affrontare anche il furto a casa della madre. Questo il messaggio di sfogo pubblicato su Instagram: «Eccomi qui, triste, ma eccomi. Siamo tutti sotto lo stesso cielo… mi chiama mia mamma piangendo e dicendomi che a casa sua sono entrati i ladri». Queste le parole con cui Federico ha raccontato il furto subito dalla sua famiglia ad Anzio nella casa dove ha vissuto da bambino e dove ancora vivono i suoi genitori. La notizia è stata resa pubblica ieri ma il furto risalirebbe al giorno di Pasqua.

Secondo quanto appreso sarebbero stati rubati rolex e gioielli, per una refurtiva che ammonta ad un valore di 10 mila euro. Come se non bastasse, i ladri sono riusciti a portare via importanti documenti aziendali come fatture e registrazioni contabili di Lauri.

«Questo furto mi puzza»

Oltre ad affidare il suo dispiacere ai social, Federico ha fatto anche una triste considerazione: «Questo furto mi puzza. Non vi sembra strano che non abbiano preso le borse? Non è strano che un ladro non si prenda una Vuitton? Loro cercavano i documenti e i soldi dell’azienda, li hanno trovati e li hanno presi. Hanno svuotato tutte le parti contenenti i documenti dell’azienda, hanno preso tutto, ma la cosa strana è che tablet e computer no». L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha infine mostrato le stanze messe a soqquadro dai ladri con armadi svuotati, cassetti aperti, materassi sposati, ma soprattutto vestiti ovunque.