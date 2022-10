Federico Fashion Style e la compagna Letizia si lasciano dopo 17 anni

Federico Fashion Style e la compagna Letizia Porcu si sono lasciati dopo 17 anni insieme. La donna di 33 anni lo ha rivelato con un post pubblicato sui social, in cui assicura ai fan che tra i due ex amanti rimarrà un bel rapporto di amicizia. La cosa più importante per entrambi è assicurare la «crescita e la felicità di nostra figlia».

Federico Fashion Style e la compagna Letizia si sono lasciati

«Dopo 17 anni insieme la strada mia e quella di Federico si divide». Comincia così il post con cui la trentatreenne Letizia Porcu ha annunciato la separazione da Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, 33 anni appena compiuti. «Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia», ha assicurato Letizia, che ha comunicato l’addio attraverso le sue Instagram Stories. Lei e Federico Fashion Style si erano messi insieme nel 2013, diventando poi genitori nel 2017 della piccola Sophie Maelle, nata tramite fecondazione assistita. «Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per varicocele», aveva spiegato Lauri in un’intervista a Chi.

I pettegolezzi sul parrucchiere dei Vip

L’annuncio della separazione è arrivato come un fulmine a ciel sereno, dato che nulla poteva far presagire che i due stessero attraversando una crisi di coppia. Letizia, che ha studiato presso L’Istituto di moda, era diventata parrucchiera proprio per stare vicina al compagno. E sempre gli era stata vicino, per aiutarlo a contrastare i tanti pettegolezzi circa un orientamento sessuale diverso da quello dichiarato da Federico.

Anche di recente Lauri aveva spiegato come mai lui e la compagna storica non si fossero ancora sposati. «Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto», aveva dichiarato.

Rispetto all’improvvisa rottura Federico Fashion Style non ha rilasciato commenti o dichiarazione. L’ultimo post del parrucchiere dei Vip è una carrellata di foto che lo ritraggono mentre festeggia il suo trentatreesimo compleanno con la figlia. «Tu sei la mia vera gioia Sophie. Sei il mio respiro, il mio presente ed il mio unico futuro», scrive Lauri.