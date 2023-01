Federico Fashion Style: «Costretto al coming out, ora sono a posto con me stesso»

Federico Fahion Style durante un’intervista a Verissimo di Silvia Toffanin ha fatto coming out, spiegando successivamente su una stories di Instagram di essere stato obbligato perché alcune persone hanno fatto uscire informazioni private.

Federico Fashion Style sul coming out a Verissimo

Di nomi non ne ha fatte, ma di allusioni a qualcuno che è stato molto vicino a lui in passato sì, e anche chiaramente. Federico Lauri, il parrucchiere ormai famoso con il nome di Federico Fashion Style, ha l’amaro in bocca e si sente tradito da chi sapeva e gli è stato vicino solo per comodo. «Sono stato costretto a dirlo perché certe persone hanno fatto uscire cose mie private così riservate che sicuramente sono state dette da chi stava con me», ha scritto definendo i destinatari di questo messaggio dei «parassiti inutili».

Un coming out praticamente obbligato per evitare che qualcun altro lo facesse al posto suo. Queste in sintesi le dichiarazioni di Federico a seguito dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin. Dire la verità sulla sua sessualità è stato un gesto dovuto a seguito di alcuni fatti personali raccontati da chi gli stava vicino e in qualche modo lo ha tradito.

Una verità nascosta solo per tutelare la figlia

«Molti di voi hanno capito che io mi sono preso del tempo, perché volevo rispettare le persone intorno a me, in primis mia figlia. Io ne avevo parlato con la mia ex compagna e con la mia famiglia e con la mia coscienza stavo apposto, non ho fatto nulla di male», ha aggiunto.

Addolorato, ha dichiarato a Verissimo che non si sarebbe mai aspettato questo “tradimento” da parte dell’ex moglie Letizia Porcu, lasciando intendere che le indiscrezioni sulla sua sessualità potessero arrivare proprio da lei. Federico, dopo la separazione e il coming out, si sta risollevando. Si è dedicato totalmente al lavoro e domenica sera ha festeggiato il restyling del suo negozio in Corso Como a Milano.