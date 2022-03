Federico Fashion Style, chi sono la moglie e la figlia dell’hair stylist

Personaggio televisivo ma soprattutto hair stylist tra i più famosi in Italia per aver pettinato numerosi vip, Federico Fashion Style figura nel cast dell’edizione 2022 de La Pupa e il Secchione, in onda su Italia Uno a partire da martedì 15 marzo 2022: vediamo chi sono sua moglie e sua figlia.

Chi è Federico Fashion Style

Nato in provincia di Roma e al secolo Federico Lauri, sin da piccolo ha avuto la passione per quella che poi è diventata la sua professione. A 13 anni ha infatti iniziato a lavorare nel salone di un amico del padre occupandosi principalmente del lavaggio dei capelli e, proprio lui, ha riconosciuto subito il suo talento e la sua bravura. Abbandonati gli studi una volta finita la scuola dell’obbligo, si è concentrato sulla sua passione aprendo il suo primo negozio ad Anzio succeduto da altri due punti vendita in Corso Como a Milano e in Sardegna. Data la fama, è arrivato poi in Piazza di Spagna e alla Rinascente di Roma (2020) nonché a Napoli (2021).

Federico ha inoltre portato la sua arte in televisione presentando diversi programmi su Real Time. Tra questi vi sono:

, arrivato alla quarta stagione, dove il parrucchiere viene seguito dalle telecamere nei suoi saloni e racconta le sue giornate alle prese con clienti molto esigenti mostrando al pubblico le sue tecniche; Beauty Bus, in cui in ogni puntata l’hair stylist si stanzia nella piazza di un piccolo centro di provincia al volante del suo bus per scegliere una candidata tra le tante che accorrono e si propongono chiedendo un nuovo look.

Nel 2021 ha inoltre partecipato all’edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Federico Fashion Style: moglie e figlia

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Lauri è sposato da diversi anni con Letizia Porcu. Ex studentessa dell’istituto di moda Colonna-Gatti di Nettuno, la donna lavora insieme al marito presso i suoi saloni e ha anche aperto uno shop online di abbigliamento dove propone abiti scintillanti e una filosofia di stile che non si discostano molto da quella che lui propone per i capelli.

Conosciutisi nel 2006 e fidanzatisi ufficialmente nel 2013, nel 2017 hanno dato alla luce, tramite inseminazione artificiale, la loro prima figlia Sophie Maelle.