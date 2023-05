Federico Brugia, chi è il regista ed ex marito di Malika Ayane

In molti ricorderanno che Malika Ayane, una delle più eleganti cantautrici del panorama italiano, è stata legata sentimentalmente al celeberrimo Cesare Cremonini. Forse non tutti sanno, però, che nel suo passato c’è stato spazio anche per un matrimonio con Federico Brugia.

Chi è Federico Brugia, l’ex marito di Malika Ayane

Federico Brugia è nato a Milano nel 1967 e di professione fa il regista. Dopo essersi formato al DAMS, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo mettendosi dietro alla macchina da presa per dirigere alcuni video musicali e spot pubblicitari. Nel suo curriculum, tra le altre, vanta collaborazioni con realtà di spicco come il Festival di Cannes e il New York Film Festival. Una passione, la sua, nata quando aveva appena 12 anni, a partire dal momento in cui il padre decise di regalargli una macchina da presa per il compleanno.

Ad oggi, Brugia è ricordato in particolar modo per il tocco originale che ha regalato a tutte le sue opere, fra cui spicca uno spot per BMW in occasione del quale era stata messa in piedi un’imponente ricostruzione storica in stile anni ’40.

La storia d’amore con Malika Ayane

Brugia e Malika Ayane si sono sposati nel 2011 e sono rimasti marito e moglie per cinque anni, fino al 2016. Alle spalle, tra l’altro, il regista aveva già altre due figlie nate da una precedente relazione, ovvero Ludovica e Matilde. «Lui aveva lo smoking più brutto del mondo, io ero in bianco e jeans», aveva commentato Ayane, scherzando, parlando del giorno del loro matrimonio.

Sembra che la fine della relazione sia da legare ad una scelta di Malika che non sarebbe stata presa con filosofia dall’ex marito. In un’intervista a Vanity Fair, la cantante di Senza fare sul serio ha però svelato: «L’ho incontrato recentemente a un vernissage. Siamo tornati a casa insieme perché abitiamo nello stesso quartiere; ci siamo presi del tempo per farci una bella chiacchierata, come non succedeva da tanto ed è stato bellissimo».