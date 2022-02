Federica Sciarelli, chi è il marito e chi sono i figli? Il flirt con John Henry Woodcock

Federica Sciarelli è la storica conduttrice di Chi l’ha visto? Il celebre programma di Rai Tre si pone l’obiettivo di ritrovare le persone misteriosamente scomparse. Spesso è stata proprio la giornalista a riferire dei veri e propri scoop durante la trasmissione, individuando piste di ricerca nuove e seguendo con fiuto infallibile le più piccole tracce. Sciarelli ha un vero talento quando si tratta di scavare nella vita delle persone, ma proprio della sua sfera più intima si sa poco o nulla. La conduttrice è sposata? Chi è il marito di Federica Sciarelli? Ha dei figli? Scopriamolo insieme.

La vita privata di Federica Sciarelli

Per tenersi il più possibile lontana dai riflettori Federica Sciarelli ha fatto una drastica scelta: non apparire su internet. La conduttrice della trasmissione Chi l’ha visto?, infatti, non ha alcun profilo social su Facebook, Twitter e Instagram e da anni ormai in molti si chiedono se la giornalista abbia un compagno o se sia mai stata sposata, perché di questo non c’è traccia da nessuna parte. Nonostante Sciarelli sia al timone da quasi 20 anni di un programma che indaga nei minimi particolari la vita privata di tantissime persone, riguardo la sua sfera più intima tiene il più stretto riserbo.

Il flirt con John Henry Woodcock

Nel 2007 la rivista Chi aveva rivelato che il volto di Rai 3 fosse legato sentimentalmente al pm John Henry Woodcock. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini era stata pubblicata una foto con i due protagonisti del gossip che correvano l’uno accanto all’altra, intenti a fare esercizio fisico. Erano però degli scatti che non suggerivano nient’altro che un’amicizia, tant’è che nessuno ha mai confermato le voci del flirt, nonostante le immagini avessero suscitato molto interesse nel pubblico.

Federica Sciarelli quindi è sposata? Ha un compagno? Il tutto, almeno per ora, è destinato a rimanere un mistero.

Ciò che è certo è che la conduttrice di Chi l’ha visto? ha un figlio di nome Giovanni Maria. Del ragazzo, nato nel 1996 da una precedente relazione, si sa ben poco. Nemmeno il cognome è noto, né, chiaramente, l’identità del padre che lo ha dato al mondo insieme a Federica Sciarelli.