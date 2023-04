Federica Pugliano morta a 13 anni: sui social era un simbolo della lotta al cancro

È morta a Napoli all’età di 13 anni Federica Pugliano. Da tempo combatteva contro un cancro che purtroppo l’ha portata via e la madre Ornella ha voluto raccontare la vita della figlia sui social.

Federica Pugliano morta a 13 anni

Alla fine del 2021, il 28 dicembre, a Federica era stato diagnosticato un tumore. Dopo una serie di controlli per dei dolori difficili da identificare, all’Ospedale Santobono-Pusilipon la madre Ornella ha trovato dei medici che ha definito dei supereroi. Grazie al loro impegno nel fornire a sua figlia le migliori cure possibili, la donna è riuscita in questo anno a raccontare il suo iter sanitario in una serie di post sui social, spiegando anche cosa si prova quando ad una mamma comunicano che la figlia ha un tumore: «Quando ti si ammala un figlio non solo devi imparare a sopravvivere al dolore ma devi acquisire tante competenze. La prima fra tutte è capire che cosa sta succedendo e le cure. La responsabilità di scegliere la giusta cura è qualcosa che ti attanaglia per tutte le giornate che verranno dalla notizia peggiore che tu possa ricevere. Così provi a capirne qualcosa e scopri un mondo. Le cure tradizionali che prevedono chemio e non solo. Le cure alternative come quella “di bella”. Le cure alimentari e di integrazione. Le cure spirituali. Le cure e tutte quelle che non conosco ancora».

I funerali della giovane Federica si terranno oggi, giovedì 6 aprile, alle ore 14.30 presso la Chiesa San Giovanni e Paolo in Piazza Ottocalli a Napoli.

Il cordoglio sui social

Tanti sono i messaggi e le condoglianze sui social per l’adolescente e la sua famiglia: «Oggi è uno di quei giorni che resteranno indelebili nel cuore e nella mente di tutti quelli che hanno avuto la grande fortuna di conoscere la stupenda Federica Pugliano. Dopo averci allietato con la sua breve esistenza, grazie alla sua dolcezza e purezza d’ animo, ci ha lasciato oggi dopo aver lottato per oltre un anno con straordinaria forza e coraggio contro un brutto mostro. Resterà per sempre viva nei nostri cuori».