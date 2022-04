Federica Pellegrini e Matteo Giunta annunciano: «Ci sposeremo ad agosto»

Federica Pellegrini e il compagno Matteo Giunta si sposeranno a fine agosto. L’indiscrezione è stata lanciata in anteprima da Tgcom24, con i due a svelarlo in esclusiva durante la registrazione della puntata di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda domenica 10 aprile. «Ci sposeremo verso fine agosto e lo faremo nella mia città d’origine, Venezia», ha dichiarato la Divina. Una notizia che spiazza i fan, perché era stata proprio l’ex nuotatrice ad annunciare che il matrimonio sarebbe stato rimandato, rispetto all’iniziale data da ricercare nel 2022. E anche l’ex allenatore della plurimedagliata atleta aveva parlato di un possibile slittamento al 2023.

Federica Pellegrini: «Organizzazione complicata ma siamo a buon punto»

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati ospiti a Verissimo nella puntata che andrà in onda domenica 10 aprile. Il duo si è presentato davanti alle telecamere per la prima volta insieme e l’argomento matrimonio è stato inevitabile. L’ex atleta ha prima svelato che il matrimonio si terrà ad agosto a Venezia. Poi ha raccontato: «Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto. Non vediamo l’ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme». Originariamente la Pellegrini avrebbe voluto sposarsi in primavera, già quest’anno, ma ha dovuto rinunciare a causa dell’incertezza dovuta alla pandemia.

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

La love story tra i due è nata a bordo vasca, con la prima a conquistare numerose medaglie con lui al proprio fianco, ma da allenatore. Poi, tra un allenamento e l’altro, è arrivato l’amore: «Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni, prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti». E Federica Pellegrini parla anche della proposta: «È stato un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo».

La nuova passione della Divina

Nella lunga intervista concessa a Silvia Toffanin, c’è spazio anche per la vita dopo le gare. Federica Pellegrini racconta del suo nuovo hobby: «L’adrenalina delle gare mi manca anche se mi tuffo pochissimo. Ma sto provando a fare altro e da qualche mese mi sono iscritta a un corso di ‘tessuti aerei’. È una disciplina difficile ma che mi piace molto. Mi appassiona mettermi alla prova in una cosa che non fa per me, ma l’acqua sarà sempre il mio grande amore».