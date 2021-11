Federica Pellegrini si sposa. L’annuncio arriva su Instagram. La campionessa ha postato una foto in cui bacia il fidanzato e allenatore Matteo Giunta in ginocchio davanti a lei dopo aver ricevuto la fatidica proposta, e l’anello. E la risposta non poteva essere che una citazione di Vasco: «Io e te e tutto il mondo fuori. Sì».

A sua volta, Giunta sul suo profilo Instagram ha postato una foto che lo ritrae sorridente assieme alla Divina con un solitario in primo piano corredata dalla didascalia: «Sono un ‘ragazzo’ fortunato (ha detto sì)».

Ancora sconosciuta la data delle nozze anche perché Pellegrini in questi giorni è impegnata in vasca in vista dei playoff della Isl.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, una storia d’amore tenuta lontano dai riflettori

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, 39 anni pesarese, sono legati sentimentalmente da qualche anno ma sono usciti allo scoperto ufficialmente solo dopo le Olimpiadi di Tokyo e l’addio all’agonismo della campionessa. I due si conoscono dal 2012 quando Giunta e l’allora fidanzato di Pellegrini, Filippo Magnini (cugino di Giunta) si trasferirono a Verona. «Stiamo scoprendo ora questo nuovo modo di vivere», aveva raccontato lo scorso agosto al Corriere della Sera Federica Pellegrini. «In questi anni non ci siamo mai abbracciati in pubblico, non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso, c’eravamo abituati così, tenevamo separati i ruoli, Matteo è tecnico federale e allenatore della mia squadra. Anche se era un po’ il segreto di Pulcinella volevamo stare tranquilli. Adesso ci stiamo abituando, l’altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti “che roba strana”». L’ultimo post di coppia, prima della proposta e dopo un weekend romantico trascorso a Venezia, li vede in versione Halloween: Federica Pellegrini travestita da Harley Queen e Matteo Giunta nei panni di Joker, protagonisti di Suicide Squad.

Il botta e risposta con Massimiliano Rosolino

Il 9 ottobre scorso le pagine di gossip sportivo erano state animate da un brusco botta e risposta tra Pellegrini e l’ex campione Massimiliano Rosolino che sul Corriere aveva smentito il flirt con la Divina nei primi Anni 2000 quando entrambi si allenavano a Verona. «Sul piano sportivo ho visto nascere la Creatura, la Divina appunto. A 16 anni era già “principessa”, nonostante non avesse vinto ancora nulla». Subito dopo il passaggio più delicato, ovvero il commento alla discussione tra i due avvenuto nel 2013, quando a seguito di una querelle di Federica con la Federnuoto, Rosolino le dette della “maleducata”. «Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità», ha detto il nuotatore napoletano: «A parità di prestazione fa più clamore di Paltrinieri che ha vinto più di me e lei». Secca la risposta di Fede su Instagram. «Buongiorno gente, da quello che leggo sui giornali a qualcuno rode il culo», aveva scritto la campionessa, aggiungendo: «E se vogliamo fare i paladini della giustizia, almeno diciamo le cose esatte». La sensazione è che la fuoriclasse del nuoto stesse facendo riferimento al “piedistallo” e non alla “leggenda metropolitana”: Rosolino è sempre stato più vicino alla Federnuoto, mentre Pellegrini è da sempre legata maggiormente al circolo Aniene. Da qui la differenza di vedute.

