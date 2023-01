Federica Pellegrini smentisce di essere incinta: «Non ci stiamo pensando»

«Solo i barmen sanno la verità». Così Federica Pellegrini scrive un post sui social mentre è al bar con un bicchiere che potrebbe contenere un drink alcolico. La smentita arriva dopo che le voci su una sua gravidanza avrebbero iniziato a circolare. Federica ha anche dichiarato in un’intervista a La Repubblica che la coppia non ci starebbe pensando, dopo il matrimonio da favola di quattro mesi fa.

Federica Pellegrini è incinta? La smentita sui social

«Non per ora. Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare» ha spiegato La Divina. «Sto lavorando a un paio di idee che mi riguardano una di tipo letterario, diciamo così, e l’altra di prodotto» ha aggiunto.

Federica e Matteo Giunta stanno partecipando alla nuova edizione di Pechino Express. Il reality sarà in onda su Sky a partire da marzo 2023. «Ho smesso non perché non ne avessi più voglia o non avessi la fame, ma perché il mio corpo non mi dava più modo di combattere ai miei livelli» ha precisato, in riferimento al suo ritiro.

Cosa ha detto

«Mi fa strano chiamarmi moglie anche se adesso è come se ci fosse quella magia in più» aveva spiegato a Verissimo in merito al suo matrimonio. «Quella giornata è stata emozionante, eravamo felicissimi, io sono credente, vengo da una famiglia molto credente e il matrimonio è stato sempre molto importante. La mia preoccupazione era mio padre, lui alla fine lasciava la sua bambina a un altro uomo ed è un giorno cruciale e io ero più preoccupata per la sua reazione che la mia» aveva confidato a Silvia Toffanin.

«Adesso è il mio sogno, è il nostro sogno. Speriamo ma è tutto nella mani della natura» spiega, in riferimento all’Academy che sogna di fondare sempre nell’ambito del nuoto, dove ha ottenuto i maggiori successi sportivi nel mondo.