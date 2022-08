Federica Pellegrini, i dettagli sul matrimonio: cerimonia, look e testimoni

Federica Pellegrini si sposa. Dopo il ritiro dalle competizioni, è tempo di mettere su famiglia per la campionessa di nuoto, che ha reso noti tutti i dettagli del suo spettacolare matrimonio. La cerimonia si svolgerà a San Zaccaria a Venezia: la chiesa è uno dei complessi storici del Quattrocento. La cerimonia si svolgerà domani, 27 agosto. Ci sarà un pre-party alle ore 13, mentre la celebrazione vera e propria si svolgerà alle 16. Tutto è pronto, così come il costo del make up della sposa.

Federica Pellegrini, quello che sappiamo sul suo matrimonio

La cerimonia sarà officiata da monsignor Antonio Genovese, che è stato il parroco di Federica a Spinea. Le damigelle saranno cinque e saranno vestite di bianco come lei. Il fratello farà da testimone e terrà il consueto discorso. I quattro cani della nuova famiglia saranno presenti solo al ricevimento serale. Gli invitati saranno circa 160 e saranno gli unici a mettere piede al Jw Marriot Venice Resort, che si trova sull’Isola delle Rose. In passato, l’isola serviva per le navi da riporto e poi come sanatorio. Ora è un resort a cinque stelle. Per accompagnare gli invitati sono previste delle barche ad hoc.

Per organizzare il grande evento, è stato contattato il wedding planner Enzo Miccio. Il make up da sposa costerà circa 250 euro per le due prove, mentre la Pellegrini coronerà il suo sogno d’amore soggiornando nel resort. Le camere hanno un costo minimo a notte che va oltre i mille euro, ma per lei questo ed altro.

Pellegrini, chi è il fortunato?

Matteo Giunta sarà tra poche ore il marito di Francesca Pellegrini. È stato il suo fidanzato e il suo allenatore. La relazione è rimasta segreta per alcuni anni, ma con le Olimpiadi di Tokyo i due hanno svelato al mondo il loro amore e ora è il tempo dei fiori d’arancio.

Ex nuotatore, ha vinto la Palma d’Oro del CONI. È con la Pellegrini dal 2017, ovvero dalla fine della relazione di lei con Magnini.