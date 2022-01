Federica Pellegrini, il Covid ferma il matrimonio: «Meglio rinviare»

Le loro nozze si sarebbero dovute celebrare durante il 2022, ma adesso è arrivato l’annuncio: Federica Pellegrini e il compagno Matteo Giunta, suo ex allenatore, hanno deciso di rinviare il matrimonio. A rivelarlo è il settimanale Oggi, che ha raccolto le dichiarazioni della campionessa di nuoto e la sua conferma di una scelta che non ha nulla a che fare con un amore già finito. A pesare sulla decisione dei due, infatti, è soprattutto la pandemia. Il Covid pesa anche sul loro matrimonio, come ha già fatto con tante coppie in tutta Italia e nel mondo.

Federica Pellegrini: «Meglio rinviare»

«Abbiamo deciso che è meglio rinviare all’anno prossimo», ha dichiarato Federica Pellegrini, riguardo ai programmi relativi alle nozze. Nessuna crisi di coppia, ma solo colpa della pandemia che sembra non voler più terminare: «Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022». Troppo poco tempo per organizzare ma anche troppe incertezze legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. «Ci si sposa una volta sola e vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia», ha chiosato Federica Pellegrini.

Tra Pellegrini e Giunta un amore nato tre anni fa

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno iniziato a pianificare il matrimonio dopo le Olimpiadi e, soprattutto, dopo l’addio alle gare della nuotatrice. Il loro amore è nato tre anni fa, quando i due condividevano la vita professionale e sportiva. A raccontarlo è stata la campionessa, protagonista del documentario Underwater attualmente sulla piattaforma Amazon Prime Video. «È stato a lungo esclusivamente il mio coach. Poi la storia è nata tre anni fa». In precedenza la Divina ha condiviso con Filippo Magnini una lunga storia d’amore, finita bruscamente. Su di lui, all’interno del documentario, dice soltanto che «non è un argomento di cui valga la pena parlare».