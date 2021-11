Federica Pellegrini cambia idea: a Riccione l’ultima gara

Non più ad Eindhoven ma a Riccione. Federica Pellegrini cambia idea e ragala ai suoi fan un’ulteriore occasione per vederla all’opera, prima del ritiro definitivo dalle vasche. Dopo le gare di sabato 27 e domenica 28, quindi, la regina del nuoto italiano sarà presente anche agli Assoluti invernali di vasca corta, in programma a Riccione il 30 novembre e il primo dicembre. Un vero dietrofront perché Federica Pellegrini e il suo staff avevano annunciato che la sua ultima competizione sarebbe stata l’International Swimming League, in programma il prossimo weekend.

Federica Pellegrini a Riccione: l’annuncio della Federnuoto

Ad annunciare la presenza di Federica Pellegrini a Riccione è stata la Federnuoto. «Assoluti Frecciarossa. Il countdown è iniziato. Chiuse le iscrizioni, sono attesi tutti i principali protagonisti del nuoto azzurro, a cominciare da Federica Pellegrini», recita il Tweet a cui è allegato il link per il portare della Federazione. All’interno dell’articolo, si parla di «448 atleti di 121 società» e tra questi «Federica Pellegrini, campionessa olimpica a Pechino 2008 e primatista mondiale dei 200 stile libero in vasca lunga con 1’52″98 (Roma 2009), pluricampionessa mondiale ed europea, icona del nuoto italiano ed internazionale, iscritta ai 50, 100 e 200 stile libero».

Federica Pellegrini: il post su Instagram

Dopo l’annuncio, è arrivato anche il post della stessa Federica Pellegrini. La Divina sceglie Instagram e scrive «Quando la tua famiglia chiama devi rispondere. Ci vediamo a Riccione». L’appuntamento è per il 30 novembre alle ore 17, come la stessa nuotatrice scrive nel post, che in meno di un’ora ha raccolto circa10mila like e tantissimi commenti da parte dei fan. Federica, soltanto qualche mese fa, ha centrato a Tokyo 2020 la quinta finale olimpica, prima e unica nuotatrice a riuscirci. Dello scorso 31 ottobre, invece, l’annuncio del matrimonio con il fidanzato e allenatore Matteo Giunta. Ora, invece, una nuova settimana intensa, l’ultima della sua lunga e meravigliosa carriera sportiva.