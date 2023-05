Federica Pellegrini e la bulimia: «Mangiavo e vomitavo tutto, lo scoprì mia madre»

Reduce dal secondo posto a Pechino Express a cui ha partecipato con il neo marito Matteo Giunta, Federica Pellegrini ha annunciato l’uscita di un libro autobiografico che contiene, tra le altre cose, rivelazioni su un periodo difficile della sua vita, quello in cui ha sofferto di bulimia. Già in passato la nuotatrice aveva raccontato di aver dovuto fare i conti con questo disturbo alimentare, ma mai in maniera così diretta e dettagliata.

Il racconto di Federica Pellegrini sulla bulimia

A riportare in anteprima stralci di Oro, l’autobiografia in uscita domani edita da La Nave di Teseo, è stata Repubblica. Tutto è partito dai Mondiali di Montréal del 2005, dove Federica non riuscì a salire sul primo gradino del podio – ma portò comunque a casa l’argento. «Questa medaglia è da buttare. Non ho ancora capito perché la finale mi sia venuta così male. Non trovo risposte a un crono così deludente», raccontò all’epoca in un’intervista in lacrime. Nessuno capiva perché stesse piangendo per un secondo posto e in molti, secondo quanto raccontato, la attaccarono.

Intanto, spiega, da qualche mese si era trasferita a Milano e aveva cominciato ad ingozzarsi con il cibo: «La sera, dopo aver mangiato tutto quello che potevo durante il giorno, vomitavo. Lo facevo sistematicamente, ogni sera prima di andare a dormire, quando il ricordo di tutto il cibo ingurgitato aumentava il senso di colpa». E ancora: «Vomitare era un po’ come ripulirsi la coscienza e anche la mia maniera di metabolizzare il dolore. Si chiama bulimia ma io non lo sapevo. La bulimia per me non era il problema, era la soluzione. Il mio modo di dimagrire senza sacrifici mangiando tutto quello che volevo. Certo, una parte di me intuiva che era un segnale, che stavo cercando di toccare il fondo perché mi fosse evidente che avevo preso una direzione sbagliata. Ma più mi vedevo grassa e più mangiavo».

«Il mio corpo mi imbarazzava»

La Divina si è quindi focalizzata sulla percezione che aveva del suo corpo: «Gli atleti hanno corpi fuori standard, perché il loro obiettivo non è la bellezza ma la potenza. E ogni sport pretende una disposizione di muscoli, leve, vuoti e pieni diversa. Nel nuoto vengono fuori soprattutto le spalle. E io fin da piccola avevo queste spalle larghe, robuste, che mi imbarazzavano se esposte in abiti eleganti. Cercavo di evitare canottiere, top e qualsiasi cosa le mettesse in evidenza».