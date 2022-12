Federica Mogherini: dai dem all’Europa fino alla grana Qatargate

Franceschiniana, ma apprezzata da Pier Luigi Bersani. Cresciuta politicamente nel segno del veltronismo, ma prediletta da Matteo Renzi e, tuttavia, poi finita nel mirino dello stesso ex premier di Rignano. Federica Mogherini è il perfetto esemplare di esponente del Pd di buon lignaggio, che nuota con disinvoltura nel mare tempestoso delle correnti dem e che sa gestire potere, relazioni e responsabilità senza clamori, con sobrietà e pochi scivoloni. Adesso, suo malgrado, l’ex ministra degli Esteri è finita nel frullatore del Qatargate, essendo stata membro del Cda della Fight impunity, la Ong costituita nel 2019 da Antonio Panzeri e sospettata di aver avuto un ruolo nelle azioni diplomatiche a favore dell’emirato e dello stesso Marocco. Fonti vicine a Mogherini hanno fatto trapelare che, certamente, la ex lady Pesc aveva rapporti con Panzeri, avevano lavorato a lungo assieme a Bruxelles e dunque la già vicepresidente della Commissione Ue non aveva motivo per non accettare di entrare in un board senza ruoli operativi. Una volta esploso il caso, ovviamente, l’esponente democratica ci ha messo un attimo a dare le sue dimissioni.

Le accuse del Centro europeo per i diritti costituzionali e umani e della Sea-Watch

Restano comunque le ansie per l’inchiesta che si sommano a un’altra patata bollente: il Centro europeo per i diritti costituzionali e umani (Ecchr), supportato da un’altra Ong, la Sea-Watch, si è rivolto alla Corte penale internazionale per «molteplici e gravi privazioni della libertà iniziate con le intercettazioni in mare tra il 2018 e il 2021». Il tema è quello dei migranti: le due organizzazioni hanno dato conto di casi di persone bloccate in navigazione e sistematicamente respinte, per poi restare detenute in Libia. Tra i presunti corresponsabili sono stati chiamati in causa molti politici ed ex politici di alto livello, non solo italiani, tra cui appunto Mogherini che è in compagnia di nomi del calibro di Matteo Salvini o Marco Minniti, entrambi ex ministri dell’Interno.

L’ingresso nella Direzione nazionale dei Ds e la nomina a responsabile Esteri

Romana, classe 1973, due figlie ormai adolescenti, l’ex parlamentare Pd è a sua volta figlia di un regista e di un’attrice. Fa buoni studi, Erasmus in Francia, laurea in Scienze politiche alla Sapienza con il massimo dei voti e una tesi sul rapporto tra religione e politica nell’Islam, guarda caso. È assistente di Walter Veltroni quando questi è sindaco di Roma, ma i suoi studi e i suoi interessi sono da subito orientati verso l’Europa e gli scenari internazionali. Negli anni precedenti all’entrata in politica, è membro del board dello European Youth Forum (Forum europeo della gioventù) e della segreteria del Forum della Gioventù della Fao. Già negli Anni 90 fa volontariato in Arci sulle campagne contro razzismo e xenofobia. Poi, nel 2001, entra nel Consiglio nazionale dei Democratici di sinistra e successivamente nella Direzione nazionale e nel Comitato politico del partito. Due anni dopo Mogherini comincia a lavorare nel dipartimento Esteri dei Ds e alla fine l’allora segretario Piero Fassino la nomina responsabile Esteri e relazioni internazionali.

Da Veltroni ad AreaDem di Franceschini fino all’avvicinamento a Bersani

Nasce il Partito democratico e Veltroni la sceglie per coordinare i temi legati a Riforme e istituzioni in segreteria. Finalmente il 2008 è l’anno in cui Mogherini entra in Parlamento da deputata e va in commissione Difesa. Diventa anche membro della delegazione parlamentare presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Poi arriva Dario Franceschini e Mogherini resta sugli scudi: il nuovo segretario la nomina responsabile degli Affari comunitari e internazionali della sua segreteria. Lei si affilia alla corrente di AreaDem, tuttavia nel 2013 Pier Luigi Bersani la blinda nel listino bloccato e le consente di paracadutarsi nella confortevole Emilia-Romagna per venir rieletta senza i patemi delle primarie per la scelta dei parlamentari. Composta e misurata, per alcuni algida, la giovane eletta dem in quegli anni si segnala soprattutto per l’attacco a Edmondo Cirielli, allora nel Popolo della libertà, in ragione del cumulo di incarichi collezionati da quest’ultimo, tra il mandato parlamentare e la presidenza della Provincia di Salerno.

L’arrivo di Renzi, la nomina alla Farnesina e il ruolo di Lady Pesc

Nel 2014 arriva il ciclone Renzi e per Mogherini è il momento di salire in paradiso. A febbraio il neopremier la nomina ministra degli Esteri. È la terza donna ad andare alla Farnesina, dopo Susanna Agnelli ed Emma Bonino, ma è in assoluto la più giovane. Il primo agosto di quell’anno viene pure eletta presidente della delegazione presso l’Assemblea parlamentare della Nato, primo volto femminile nella storia a ricoprire questo incarico. Ma già in quella stessa estate si vocifera di un suo possibile ulteriore salto istituzionale. La svolta matura a novembre: Mogherini lascia il governo e diventa Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell’Ue, nonché vicepresidente della Commissione Ue con Jean-Claude Juncker. Nasce per lei il nomignolo di “lady Pesc” (Politica estera e sicurezza comune). Va detto che la sua nomina viene osteggiata dagli Stati baltici e da un gruppo di Paesi dell’Est che la accusano di posizioni filo-russe nella crisi tra Mosca e l’Ucraina che scoppia proprio in quel 2014. In effetti, inizialmente Mogherini “scivola” su frasi di apertura verso il Cremlino e pro South Stream. Ma poi, da ministra degli Esteri, va a Sarajevo e fa un assist alle sanzioni contro la Russia.

Rettrice tra le polemiche del Collegio d’Europa

Conclusi i due mandati da parlamentare e gli incarichi ai vertici delle istituzioni intergovernative e comunitarie, un’altra candidatura di Mogherini viene osteggiata a livello internazionale. Nell’aprile 2020 emerge la sua intenzione di correre per la poltrona di rettrice del Collegio d’Europa, blasonato istituto post-universitario di Bruges, in Belgio, celebre soprattutto per aver formato centinaia di funzionari, politici e consulenti che operano nelle istituzioni europee. In Francia il quotidiano Libération attacca Mogherini per la presunta carenza delle qualifiche accademiche necessarie all’incarico. Inoltre, per il giornale, ci sarebbe un conflitto di interessi, visto che il Collegio d’Europa è finanziato al 50 per cento dalla Commissione Ue. In ogni caso, Mogherini prevale nuovamente e diventa rettrice nel settembre 2020, prima donna ad assumere l’incarico.

La visita in Iran e il selfie della discordia con il velo

Membro tra l’altro dell’Istituto Affari Internazionali e con all’attivo un diploma onorario ricevuto dall’università di Tampere, in Finlandia, Mogherini può comunque vantare qualche risultato nel suo mandato da “ministra degli Esteri” Ue: ad esempio il ruolo chiave giocato nell’accordo sul nucleare iraniano, ma anche e soprattutto il via libera Ue alla Strategia globale in materia di difesa e sicurezza. Approfittando della Brexit e del venir meno del veto britannico, Mogherini è riuscita a dare sostanza al Fondo europeo per la difesa e a far partire la “Pesco”, ossia la Cooperazione strutturata permanente sulla difesa. Malgrado ciò, qualche anno fa Matteo Renzi non ha mancato di attaccarla per aver fallito, a suo dire, nell’obiettivo di dare all’Ue una vera politica estera e di sicurezza. Tirando le somme, l’unico vero incidente diplomatico che l’ha coinvolta risale alla visita in Iran, nel 2017, quando Mogherini si presentò con il velo alla cerimonia di insediamento del presidente Hassan Rouhani per il suo secondo mandato. C’è da dire che coprirsi il capo era un obbligo protocollare assoluto e dunque lady Pesc non poteva esimersi. Più imbarazzante fu, in quell’occasione, la corsa dei parlamentari di Teheran a farsi fotografare con questa donna politica bianca che suscitava uno smodato interesse. Venne definito il “selfie della discordia” e scatenò un putiferio nella repubblica islamica. Ora Mogherini osserva “da lontano” le tribolazioni del “suo” Pd. Ma il Qatargate, c’è da scommetterci, sta provocando qualche ansia anche sugli splendidi canali di Bruges.