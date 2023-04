Federica Carta e l’ingresso casto su Onlyfans

Federica Carta, popstar classe 1999, passata ancora minorenne da Amici di Maria De Filippi, alcune hit alle spalle, complice anche un passaggio in compagnia di Shade al Festival di Sanremo 2019 e il singolo anti-body shaming Bella così, in coppia con Chadia Rodriguez, sbarca su Onlyfans. Niente di strano, verrebbe da dire, in tempi nebulosi ed evaporati come questi, altroché liquidi come diceva Bauman. Molte sono le popstar in giro per il mondo che hanno scelto di stare, in alcuni casi anche di rimanere, nel sito bianco e blu per far cassa, contando anche su quel pizzico di piccante che lo stare da quelle parti comporta. Fare cassa, quindi, e al tempo stesso rendere altissimo l’hype intorno al proprio nome, viralizzarsi.

La crescita di Onlyfans dopo la crisi di Pornhub

Di fatto Onlyfans sta riuscendo laddove siti quali Patreon, altro contesto nel quale è possibile farsi sostenere dai propri fan con donazioni e abbonamenti in cambio di contenuti esclusivi, non sono riusciti. Ci sono le eccezioni, certo. Esempio eclatante di perfetta riuscita è quello di Amanda Palmer, cantautrice di Boston che con il crowdfunding ha raccolto per il suo penultimo album in studio oltre un milione e 200 mila dollari, e che da anni intrattiene rapporti di fidelizzazione coi propri fan su Patreon. Ma Onlyfans è divenuto particolarmente popolare grazie al mondo della tripla X, cioè quello del porno, scappatoia per tante e tanti attrici e attori che a causa dei problemi a monetizzare nei siti di settore – Pornhub su tutti, visto il blocco dei pagamenti deciso dai maggiori circuiti di carte di credito dopo le rivelazioni fatte dal New York Times sulla presenza nella piattaforma di video di abusi sessuali su minori senza autorizzazione – lo hanno trasformato nella loro prima voce di entrate.

LEGGI ANCHE: Annalisa si è spogliata, alleggerita e ha fatto boom pure su TikTok

Le buffe precisazioni di Federica Carta dopo l’ingresso sulla piattaforma

Tornando a Federica Carta, il suo sbarco su Onlyfans stupisce, ma neanche tanto. Ripeto, sono anni di volatilità nel mondo discografico, dove mentre le major e la FIMI gridano costantemente e euforicamente a una impennata senza pari del mercato, gli artisti faticano a monetizzare, i grandi nomi puntano tutto sul live, gli altri si arrangiamo. Solo che Federica Carta non si è limitata a entrare su Onlyfans, lo ha fatto inanellando una serie di distinguo piuttosto buffi, notizia nella notizia. Perché se la presenza sul sito di Rosa Chemical è stata parte della comunicazione sanremese dell’autore del brano Made in Italy, che sul sito a pagamento ha presentato in esclusiva la versione non censurata della copertina del suo lavoro, protagonista la content creator a luci rosse Alex Mucci, nel caso di Federica Carta – certo non la nostra Nicki Minaj o Megan Thee Stallion, tanto per fare i nomi di due sue colleghe che su OnlyFans ci sono e che del resto hanno fatto di una estetica borderline, tra pop e erotismo spinto – il discorso ha subito preso una piega differente. Comunicando il suo ingresso nel sito, la cantante ha precisato subito di volerlo fare non per far cassa, gli incassi saranno devoluti in beneficenza, né per condividere contenuti espliciti, visto mai, quanto piuttosto per darle modo di passare contenuti extra ai propri fan più affezionati.

Una specie di triplo salto mortale, fatto però senza saltare, verrebbe da chiosare, non fosse che usare l’ingresso in un luogo particolarmente pruriginoso standosene in ciabatte sul divano, questo senza voler nulla togliere ai feticisti delle ciabatte e del divano, potrebbe anche essere a sua volta una perfetta mossa di marketing, del resto siamo qui a parlarne addirittura in assenza di alcunché. A suo tempo, Bella Thorne, che di un film porno è anche stata regista, il titolo, approdato su Pornhub, Her & Him, col suo ingresso su Onlyfans ha fatto inalberare molti, lì a abbonarsi e poi rimanere, letteralmente e letterariamente, con un pugno di mosche in mano, vedi alla voce zero contenuti espliciti, stavolta Federica Carta ha giocato d’anticipo, e salvo ripensamenti strada facendo da quelle parti i fan troveranno solo canzoni non destinate al mercato, i vestiti categoricamente addosso. Visto mai che al prossimo Sanremo troveremo Valentina Nappi in gara per presentare il suo ultimo lungometraggio a luci rosse?

LEGGI ANCHE: Clara alias Crazy J e il successo di Origami all’alba, tra realtà e Mare Fuori