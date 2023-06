Federica Cacciola, chi è l’attrice che intrerpreta Stella nella fiction Blanca

Federica Cacciola è un’attrice, autrice e conduttrice nata a Taormina nel 1986. Si avvicina agli studi di recitazione e, dopo il diploma conseguito nella sua città, si trasferisce a Milano dove si laurea in Lettere e Filosofia specializzandosi in Drammaturgia. Gira il mondo, seguendo corsi di recitazione, e consegue il diploma in arti performative alla New York Film Academy di New York.

Federica Cacciola: biografia e carriera

Se la recitazione è il suo primo amore, è al web che Federica Cacciola deve il successo. Diventa famosa nel 2015 grazie personaggio satirico di sua invenzione Martina Dell’Ombra, una ricca residente del quartiere Parioli di Roma svampita e tuttologa che dispensa le sue opinioni in brevi video su YouTube e Facebook. In pochissimo tempo, i contenuti di Martina diventano virali raggiungendo oltre 50 milioni di visualizzazioni. Nel 2016 Federica vince il Premio Satira di Forte dei Marmi e nel 2018 viene premiata come rivelazione dell’anno agli Splendor Awards.

Oltre che sul web, la donna lavora anche in televisione. È stata infatti autrice e co-conduttrice di La tv delle ragazze – Gli Stati Generali su Rai 3 e inviata per NEMO – Nessuno Esclusosu Rai 2. Ha collaborato con le trasmissioni Accordi e Disaccordi (La 9), Kudos (Rai 4), Le parole della settimana (Rai 3) e Night Tabloid (Rai2). È stata protagonista-autrice della rubrica Pink different su Fox Life mentre sul grande schermo è stata nel cast del film Notti Magiche di Paolo Virzì. Inoltre, ha recitato nella serie Romolo+Giuly: La Guerra Mondiale Italiana prodotta da Fox Italia. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro Fake-una storia vera.

Il ruolo in Blanca

In tempi più recenti l’abbiamo vista impegnata nel cast di Blanca, la serie di Rai 1 dove interpreta il ruolo di Stella, la migliore amica della protagonista non vedente in carica al commissariato di Genova. La prima stagione è andata in onda alla fine del 2021 mentre la seconda verrà trasmessa nell’autunno del 2023. Per quanto riguarda la sua vita privata, si conosce molto poco. Sebbene molto seguita sui social, Federica Cacciola riesce a mantenere uno stretto riserbo sulla sua condizione sentimentale.