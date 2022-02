Pechino 2022: Federica Brignone, argento Gigante, per l’Italia è la quarta medaglia

Una fantastica Federica Brignone regala all’Italia la quarta medaglia dell’Olimpiade invernale di Pechino. Suo l’argento nella prova di Gigante femminile. Meglio di lei ha fatto solo la svedese Sara Hector, che sul traguardo ha preceduto l’azzurra di soli 28 centesimi. A completare il podio, il bronzo della svizzera Lara Gut-Behrami. È di quest’ultima la vera impresa di giornata, con una rimonta che l’ha proiettata dall’ottavo posto della prima manche al terzo definitivo. Dopo il bronzo conquistato a PyeongChang, in Corea del Sud, quattro anni fa, Brignone è riuscita quindi a migliorarsi. Terza, la Tigre, come viene soprannominata nel circuito, era arrivata anche alla fine della prima manche, salvo poi riuscire a scalare un’ulteriore posizione nella seconda discesa di giornata. Ventesima è giunta l’altra italiana, Elena Curtoni, mentre Marta Bassino è uscita dai giochi alla prima tornata. Stessa sorte per l’americana Mikaela Shiffrin, che dovrà abbandonare il sogno del record di cinque ori in altrettante discipline, prefissatosi alla partenza cinese.

💥 G-I-G-A-N-T-E-S-C-A 💥 Con l’argento di #Beijing2022 Federica #Brignone aggiorna il suo straordinario palmarès 👇 🥈🥉 Olimpiadi

🥈 Mondiali

🏆 Coppa del Mondo generale

🏆🏆 Coppe di specialità

1⃣9⃣ vittorie in CdM#ItaliaTeam @Fisiofficial pic.twitter.com/ZitWwVHp2M — CONI (@Coninews) February 7, 2022

Chi è Federica Brignone, argento all’olimpiade di Pechino 2022

L’argento di Federica Brignone corrisponde alla prima medaglia per lo sci alpino (33 esima totale, sedicesima per le donne) in questa edizione dei Giochi. Milanese, classe 1990, è in forze al gruppo sportivo dei carabinieri. Figlia d’arte la madre Maria Rosa Quario faceva parte della famosa Valanga Rosa e si è imposta in quattro prove di coppa del mondo di slalom speciale. Anche il padre, Daniele, è maestro di sci. Brignone è stata la prima donna italiana, inoltre, a vincere la coppa del mondo generale nel 2020, interrompendo un digiuno che andava avanti dalla stagione 1994/1995, quando a riuscire nell’impresa fu Alberto Tomba. Ai critici che l’hanno definita un successo con l’asterisco per via della prematura interruzione, causa covid, basta elencare i risultati ottenuti da Brignone fino al forzato stop. Un secondo e due primi posti Slalom gigante (e la relativa Coppa di specialità), due seconde piazze e un successo in Supergigante, due vittore in Combinata (con Coppa di specialità vinta) e due secondi posti e un terzo poso in Discesa libera. Quest’anno, invece, ha vinto tre prove del Super Gigante a Sankt Moritz (Svizzera), Altenmarkt-Zauchensee (Austria), Altenmarkt-Zauchensee (Germania). Disciplina, sua specialità, in cui la rivedremo in gara venerdì 11 febbraio.