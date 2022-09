Federer, ultima partita della carriera in doppio con Nadal

Roger Federer giocherà la sua ultima partita venerdì 23 settembre 2022 alla O2 Arena di Londra in doppio con l’amico/rivale Rafael Nadal. Ecco quali sono state le sue parole sull’evento.

La notizia del doppio Federer/Nadal alla Laver Cup

Federer e Nadal di nuovo insieme sul campo da tennis, questa volta come compagni di squadra e non come avversari. È un sogno che si avvera per il campione svizzero, visto che aveva espresso il suo desiderio di giocare in doppio la sua ultima partita professionale con il rivale e amico Rafael Nadal. Venerdì 23 settembre i fan di tutto il mondo potranno vedere le due leggende sfidare Jack Sock e Frances Tiafoe per il match di doppio della prima giornata di Laver Cup, competizione amichevole voluta fortemente proprio dallo stesso Federer.

La partita si terrà all’O2 Arena di Londra e si registrerà molto probabilmente il tutto esaurito. Roger Federer quindi, concluderà la sua carriera a fianco di quello che si può definire come il suo più grande rivale ma che nel corso della carriera si è dimostrato anche un suo vero amico. La perfetta conclusione di un’epoca indimenticabile per lo sport, la fine di un’era, quella del Fedal, cioè il dominio sui campi da tennis di Federer e/o Nadal, che per decenni ha fatto sognare tutti coloro che amano il tennis e non solo.

Le parole del campione svizzero su Nadal e Djokovic

Prima della partita, Roger Federer ha parlato dei sue due più grandi rivali nella sua carriera: Rafael Nadal e Novak Djokovic. Per loro ha speso parole emozionanti e ha dichiarato: «Ci siamo migliorati a vicenda. Quindi alla fine della giornata, ci stringeremo la mano e diremo: ‘È stato fantastico‘. Quello che so è che sono davvero fantastici e grandi del gioco e per sempre e saranno tra i più grandi».

Inoltre, ha concluso con un augurio per il futuro ai due rivali, che continueranno a giocare a tennis anche nei prossimi anni: «Spero che facciano tutto ciò che vogliono. Lo spero davvero. Perché sarebbe fantastico per il gioco e bello per i loro fan, per la loro famiglia. Finché li rende felici».