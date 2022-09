L’ultima partita di Federer: una sconfitta in coppia con Nadal

Prima che il duello diventasse triello con l’arrivo di Novak Djokovic, erano Roger Federer e Rafa Nadal a contendersi lo scettro di migliore al mondo. Una rivalità che ha scritto la storia del tennis quella tra lo svizzero e lo spagnolo. Ed è proprio al fianco di Nadal, avversario in tante epiche sfide, e proprio nella Londra città del “suo” Wimbledon, che Feder ha dato l’addio al tennis, con una sconfitta in Laver Cup.

Federer, addio al tennis a 41 anni

La coppia Federer-Nadal si è arresa 4-6, 7-6, 11-9 contro la coppia americana Sock-Tiafoe, nel quarto match di giornata tra team Europa e team Mondo: risultato che va quindi sul 2-2. Ma questo, oggettivamente, conta poco o nulla: gli occhi erano puntati sulla O2 Arena per salutare il vincitore di 20 Slam (tra cui otto tornei di Wimbledon), uno dei tennisti più grandi (per molti il più grande) di sempre, emblema di classe ed eleganza in una disciplina sempre più muscolare. Che, a 41 anni, ha detto stop a causa dell’età e, anche, per colpa di un ginocchio malconcio.

Il saluto del fuoriclasse svizzero

«È stata una giornata meravigliosa. Ho detto ai ragazzi che sono felice, non sono triste. È una bella sensazione essere qui e mi è piaciuto allacciarmi le scarpe un’altra volta», ha detto Federer a fine gara. Poi le lacrime, con lui, Nadal e il resto della squadra a piangere. «È tutto straordinario, non volevo sentirmi solo, volevo dire addio in una competizione di squadra. Sono sempre stato in una squadra. È stato un piacere, volevo sentirmi così, come fosse una festa». Federer ha poi ringraziato la moglie Mirka, che lo ha visto lottare contro una serie di operazioni al ginocchio prima di ammettere definitivamente la sconfitta nel suo tentativo di tornare la settimana scorsa. Federer lascia con 1.200 match vinti, 103 titoli ATP in bacheca, un oro olimpico in doppio ai Giochi di Pechino.