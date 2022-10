Federbalneari ignora la Santanché, Della Valle ha poco da festeggiare e altre pillole del 28 ottobre

Non c’era niente da festeggiare, in casa di Diego Della Valle, dopo l’Opa fallimentare che ha promosso e che è stata bocciata dal mercato: fatto sta che giovedì sera a Roma in via della Fontanella di Borghese nel negozio Fay l’attore statunitense Paul Wesley è stato l’ospite d’onore «del cocktail esclusivo all’ora del tramonto». Tra gli invitati gli attori Francesco Scianna, Alessio Lapice, Edoardo Purgatori, Anna Foglietta, Vittoria Puccini e tanti altri. E alla serata ha partecipato anche Michele Lupi, responsabile dei progetti speciali del gruppo Tod’s.

Beretta al calendario dei carabinieri

Mattinata romana, quella di venerdì, dominata dalla presentazione del calendario 2023 dell’Arma dei carabinieri, nell’Auditorium Parco della Musica. Tra i giornalisti spiccavano le presenze di Goffredo Buccini e Fiorenza Sarzanini. Tra i lobbisti, quella di Maurizio Beretta. Giunto all’edizione numero 80, avrà una tiratura di 1.2 milioni di copie, di cui oltre 16 mila in nove altre lingue, anche in sardo: forse per questo era presente l’ex ministro della Giustizia Oliviero Diliberto, “sardissimo”. Il progetto del nuovo calendario porta la firma dell’agenzia Armando Testa e racconta in 12 tavole artistiche l’azione dei carabinieri a difesa dell’ambiente e del territorio del Paese. Le tavole sono accompagnate da 12 storie di impegno e tutela ambientale firmate dal giornalista e scrittore Mario Tozzi. Per la prima volta sarà rappresentato con un completo ecosistema digitale che comprende un sito web dedicato e un’opera d’arte Nft. E l’Nft trasforma la copertina in un’opera hi-tech disponibile in 10 esemplari autenticati, che saranno poi venduti in coppia con una stampa speciale della copertina in edizione limitata. Il ricavato verrà devoluto alla struttura complessa di pediatria oncologica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano. «Il calendario», ha detto il comandante generale dell’Arma, Teo Luzi, «coniuga la tradizione con la modernità. È popolare, è il calendario dell’Istituzione degli italiani, lo troviamo nell’ufficio del ministro, ma anche in officina e dal panettiere. Costa solo 2,5 euro e parte del ricavato andrà alle persone più bisognose».

Fascismo, gli invincibili soldati erano drogati

Visto che oggi è il 28 ottobre, bisogna guardare un programma televisivo di storia. Il Regime dell’euforia, in esclusiva su History Channel stasera racconta, con l’aiuto di storici ed esperti tossicologi, tra gli altri Giordano Bruno Guerri, storico e presidente del Vittoriale degli italiani, e Paolo Nencini, studioso di storia dell’uso materiale delle sostanze psicotrope, la relazione tra le sostanze stupefacenti e la storia nel Novecento: la guerra sotto effetto di droga, che rendeva i soldati instancabili e invincibili, la droga dopo la guerra, cercata per riempire un vuoto che la pace fatica a colmare, e infine le leggi del regime fascista contro gli stupefacenti, per arginarne la diffusione e avere un ulteriore strumento di controllo sulla popolazione. Per comprendere quel che accade durante il Ventennio fascista, il racconto fa un passo indietro nel tempo. Il documentario prodotto da Creative Nomads, diretto da Marella Bombini e Vichie Chinaglia e scritto da Marella Bombini e Andrea Giulia Santini, offre la visione di un’Italia dove la morfina è utilizzata per trattare alcune malattie mentali e l’alcolismo cronico, perché si ritiene che questa sostanza provochi meno allarme sociale rispetto all’alcol. Ma se da una parte si cerca di arginare con una legge il problema dell’alcolismo, soltanto due anni dopo la sua approvazione, nel 1915, l’alcol entra silenziosamente a far parte delle munizioni dei soldati al fronte per far sì che sopportino la fatica e l’orrore e superare i propri limiti fisici e psicologici; ai fanti e ai soldati semplici si distribuiscono dosi generose di alcol, grappa o rum, mentre ai corpi più specializzati, come gli arditi e i piloti, protagonisti delle azioni più pericolose oltre la frontiera nemica, si dà la cocaina. Gabriele D’Annunzio, che ne è consumatore, la chiama «polvere folle». Poiché i suoi effetti dipendono dalla quantità che si assume, nell’alta società la cocaina si diffonde persino in un vino che ne contiene piccole dosi, il Vin Marianì, consigliato da parte di scultori, papi e poeti che ne esaltano gli effetti terapeutici.

Federbalneari appoggia Musumeci. E Santanché?

Federbalneari Italia approva «l’istituzione di un ministero del Mare, centrale per le scelte di governo nel rilancio del turismo, nella salvaguardia dell’ecosistema mare e delle proprie coste, guida per l’economia blu e per le concessioni demaniali marittime». Ma il ministero del Mare non dovrà divenire «ruota di scorta» di qualche altro dicastero, sottolinea Marco Maurelli, Federbalneari Italia, «come qualcuno potrebbe pensare, ma dovrà mantenere il rapporto centrale con la premier Meloni». Sarà necessario che «la premier e gli uffici delegati coordinino la forte revisione della norma sulla concorrenza che non ha alcun appeal né economico né sul tema della concorrenza aprendo in modo confuso all’incertezza anche temporale e creando piena confusione con il blocco della pianificazione degli investimenti e con la certezza di fare impresa». E così Federbalneari Italia rivolge il «proprio caloroso augurio di buon lavoro al ministro Nello Musumeci e alla premier Giorgia Meloni». Povera Daniela Santanché…