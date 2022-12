Federalberghi, tra Natale e Capodanno 17 milioni di italiani in viaggio

Saranno oltre 17 milioni gli italiani che durante le feste di Natale si concederanno un viaggio. Sono questi i dati forniti per il 2022 da Federalberghi che specifica anche che 12 milioni di persone si sposteranno per il Natale, mentre 5 milioni e 400mila lo faranno a Capodanno. Un buon segno per l’economia del Paese, con il giro d’affari che dovrebbe essere superiore a 13 miliardi di euro, ovvero molto vicino ai livelli pre pandemici del 2019. Ma dove andranno gli italiani? Le vacanze per il periodo natalizio saranno principalmente rivolte al turismo interno al Paese, con le destinazioni che difficilmente saranno molto lontane da quelle di residenza. Chi si allontanerà di più lo farà principalmente per ricongiungersi con la propria famiglia d’origine.

Federalberghi e le vacanze di Natale degli italiani

A spingere gli italiani alle vacanze di Natale é, per Federalberghi, la voglia di rilassarsi e ridiventare padroni del proprio tempo. Molto gettonate saranno le mete di montagna così come le città d’arte, con gli italiani che sarebbero disposti a risparmiare sui consumi in favore del soggiorno e delle esperienze legate al mondo dell’enogastronomia.

Gli italiani e le partenze per Natale e Capodanno

Come si diceva, la maggior parte dei cittadini che si muoveranno durante le feste natalizie lo faranno in prossimità del Natale, ben 12.021.000 persone. Il 98,9% di loro resterà in Italia, mentre l’1,1% andrà all’estero. Il 72,3% di chi rimarrà in Italia non uscirà dalla propria regione di residenza, con le destinazioni preferite che vedono in testa le città diverse da quella di residenza, al 36,8%, seguite dalle località d’arte, al 24,6%, dalla montagna, al 24,5%, e dalle località balneari al 6,5%. Per quanto riguarda l’alloggio, il 43% sarà ospite da parenti o amici mentre il 23,3% andrà in albergo. La spesa media pro capite per il periodo di soggiorno – in media 6,9 notti fuori casa – sarà di 842 euro.

Per quel che riguarda Capodanno, invece, a partire saranno 5.388.000 italiani. La maggioranza di loro, l’89,6%, resterà in Italia scegliendo principalmente la montagna (30,4%), una città diversa da quella in cui risiede (30,4%) o una località d’arte (27,9%). Il 10,4% andrà all’estero, preferendo per il 78,6% le grandi capitali europee e per il 10,7% il mare. Quanto agli alloggi, il 29,1% sarà ospiti di amici e parenti, mentre il 23,5% andrà in albergo. La spesa media pro capite – per 3,6 notti fuori casa di media – sarà di 553 euro.