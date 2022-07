Febbre emorragica della Crimea-Congo, uomo ricoverato in Spagna: ecco cos’è

Mentre l’Oms fa i conti con la gestione non soltanto del Covid ma anche del vaiolo delle scimmie, l’Europa trema per un nuovo virus. In Spagna è stato diagnosticato un caso di febbre emorragica della Crimea-Congo, una malattia nota come CCHF. Un uomo di mezza età è stato ricoverato in ospedale con i sintomi dovuti al virus, tra i quali il più cruento è il sanguinamento agli occhi. La malattia porta nel 30 per cento dei casi alla morte entro due settimane ed è per questo che l’allarme delle aziende sanitarie nazionali è alto. L’Organizzazione mondiale della sanità vigila su quanto sta accadendo in Spagna.

CCHF: il paziente è stabile «ma grave»

Il paziente è stato ricoverato all’ospedale El Bierzo, a Ponferrada, nella regione del León. I medici nel bollettino sulla sua salute, appena qualche giorno fa, hanno parlato di paziente «stabile seppur grave». Sono state subito imposte misure di isolamento e protezioni eccezionali per gli operatori sanitari, così come un sistema di tracciamento per capire se l’uomo abbia potuto contagiare familiari o amici. Già nel 2016, secondo quanto rivelano i dati veicolati dalle autorità sanitarie, il virus era stato trovato nelle zecche della stessa regione di Castilla y León.

Febbre emorragica della Crimea-Congo: cos’è

Sul portale dell’Iss, l’Istituto superiore della sanità, si legge che «la febbre Congo-Crimea (Congo-Crimea haemorrhagic fever, CCHF) è una febbre virale emorragica provocata da un virus del genere Nairovirus che si trasmette per lo più attraverso la puntura di zecche infette. La malattia fu descritta per la prima volta nel 1944 tra i contadini e i soldati della Crimea, ma solo nel 1969 si scoprì che il virus era uguale a quello identificato in un bambino del Congo nel 1956: è questo il motivo del nome di febbre Congo-Crimea. La malattia nell’uomo è piuttosto grave e ha un elevata letalità, ma la sua incidenza è limitata. Tra gli animali, invece, può avere una diffusione più ampia».

Non esistono farmaci o vaccini per la CCHF

Ciò che preoccupa è che per la CCHF non esistono né farmaci né vaccini. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, anche per questo, ha sottolineato come «prevenzione, la diagnosi precoce e l’assistenza infermieristica ai pazienti sono gli unici mezzi per evitare la diffusione del virus». Tra i sintomi peggiori della malattia, trasmessa dalle zecche, c’è il sanguinamento degli occhi, ma anche mal di stomaco, mal di testa e vomito. A volte alcuni pazienti hanno sviluppato dolore alle articolazioni, ittero, sbalzi d’umore e occhi rossi già nelle prime fasi. Le autorità sanitarie spiegano che i sintomi, nel caso in cui peggiorino, possono comprendere gravi epistassi o gravi lividi su tutto il corpo.

La CCHF identificata in una trentina di Paesi

Nel corso degli ultimi anni, la CCHF è stata riscontrata in una trentina di Paesi in tutto il mondo, con leggeri incrementi dei casi. Non soltanto stati in Africa tra quelli coinvolti. ci sono Sudafrica, Senegal, Kenya e Mauritania, ma anche i paesi Balcanici, la Turchia, la Russia, la Georgia, il Tagikistan, l’Iran, l’Afghanistan e il Pakistan.

