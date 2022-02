Febbre di Lassa, altra vittima in Gran Bretagna: morto un neonato

Mentre il Covid sembra indietreggiare e rallentare più o meno in ogni parte del mondo, le autorità sanitarie britanniche tengono i riflettori puntati sulla Febbre di Lassa. Appena 10 giorni fa era sta l’Ukhsa, l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, a diramare un comunicato con cui parlava di tre casi riscontrati del virus, molto simile a quello dell’Ebola. Uno di questi, un uomo del Bedfordshire, non ha retto all’impatto della malattia, diventando la prima vittima da Febbre di Lassa dopo oltre un decennio. Oggi è la BBC a parlare di altri tre casi e di una nuova vittima. Si tratta di un neonato, che potrebbe aver contratto il virus dai propri familiari stretti perché gli altri due contagiati sono proprio all’interno del suo nucleo parentale.

Gran Bretagna: si teme un focolaio di Febbre di Lassa

Le autorità sanitarie adesso sono in allerta. L’Ukhsa sta monitorando centinaia di persone a causa dell’alta trasmissibilità del virus, che viene solitamente trasportato dai topi prima del contagio alla specie umana. Tra gli osservati anche il personale sanitario entrato in contatto con i pazienti a Luton, al Dunstable University Hospital e all’ospedale di Addenbrook a Cambridge. L’ultima volta che nel Paese era stato riscontrato il virus è stato 13 anni fa, nel 2009. Ciò che si teme è adesso un focolaio all’interno del nucleo familiare del neonato. Dieci giorni fa, i tre contagiati erano rientrati dall’Africa, continente in cui è ancora frequente entrare in contatto con la malattia.

Febbre di Lassa: numerosi casi in Nigeria appena un mese fa

La Febbre di Lassa non è un problema solo britannico. Nei paesi del centro Africa, nelle ultime settimane si sono registrate oltre 40 vittime, contando il solo 2022. L’epidemia del virus sembra aver preso piede in Nigeria, ma anche in Liberia, Guinea, Togo, Benin, Ghana, e Sierra Leone. 11 gli stati coinvolti per un totale di quasi mille casi. A diffondere il virus sono i tipo, che intaccano i cibi nelle case e lasciano tracce del virus di cui sono vettori.