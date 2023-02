Fratelli d’Italia porta gli studenti in Senato a lezione di Costituzione

In Senato potrebbero sbarcare gli studenti italiani. Questa è l’idea del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha proposto delle vere e proprie lezioni di Costituzione rivolte ai ragazzi, insieme al presidente della Commissione Affari costituzionali di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni. Una riforma del 2019 non ancora attuata a dovere, secondo il governo, prevede proprio che vengano rivitalizzate le lezioni sulla Carta. E così la maggioranza tenterà di coinvolgerli in prima persona, spiegando loro anche il progetto di revisione che il governo vorrebbe attuare.

Un ciclo di lezioni mensili: «L’ora di Costituzione»

L’idea è stata lanciata a Palazzo Madama e sembra proprio che il governo abbia tutta l’intenzione di attuarla. Si chiamerà «L’ora di Costituzione» e si tratta di un vero e proprio ciclo di lezioni mensili. Il luogo scelto sarà una sala del Senato e il gruppo di studenti prescelto sarà reclutato tra le scuole secondarie primarie e secondarie di tutto il territorio romano. Inoltre si prevede anche la diretta streaming per tutti quegli istituti scolastici lungo la penisola che vorranno aderire e far parlare di Costituzione anche ai propri studenti. Ignazio La Russa e Alberto Balboni hanno lanciato l’idea. Il presidente del Senato si è definito «orgoglioso».

Balboni: «Vogliamo coinvolgere gli studenti sulla riforma»

Il ciclo di lezioni dovrebbe dividersi in due parti. Nella prima, che si concluderà a maggio, si approfondirà la prima parte di Costituzione con Marcello Pera, Luciano Violante e Giuliano Amato. Da settembre, alla ripresa dell’anno scolastico, sarà analizzata la seconda parte, quella che interessa di più al governo perché quella interessata dalla eventuale riforma. Balboni spiega: «Vogliamo coinvolgere gli studenti nel dibattito sulla riforma, dal presidenzialismo al premierato». Ma in realtà, come spiega il ministro Valditara, anche la prima metà potrebbe essere «ammodernata». Sarà quindi un modo non soltanto per parlare di Costituzione ma anche, da parte del governo, di presentare ai più giovani le modifiche.