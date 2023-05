Invece di incarognirci per lo stipendio di Fazio, pensiamo al nostro e a quello di Salvini

Forse non tutti sanno che l’espressione ‘uomo per tutte le stagioni’ non ha esattamente il senso che comunemente le attribuiamo, e cioè di opportunista, banderuola o voltagabbana. Tutto il contrario. Fu usata per la prima volta per un personaggio passato alla storia come esempio di integrità e di coerenza con i propri principi: Tommaso Moro, il ministro di Enrico VIII che pagò con la testa la sua fedeltà al cattolicesimo. Un suo contemporaneo, lodandone l’affabilità e la sapienza, ne sottolineava la capacità di sintonizzarsi con la situazione in cui si trovava. Riusciva a essere profondamente serio o genuinamente allegro a seconda dell’occasione, mai fuori luogo, mai inopportuno: a man for all seasons.

Fazio è davvero un un ‘uomo per tutte le stagioni’, Salvini no

Dunque, a dispetto della sua smentita nell’ultimo Che tempo che fa, Fabio Fazio è davvero ‘un uomo per tutte le stagioni’, nel senso positivo in cui lo era Tommaso Moro. Difficile trovare altre analogie fra il nostro tempo e un’epoca in cui le discrepanze con il sovrano in carica si scontavano sul ceppo del boia e non con un addio seguito da un ottimo contratto con Discovery. Per quanto Matteo Salvini, con giubba e collettone plissettato, potrebbe ricordare vagamente una versione mediterranea di Enrico VIII che ha sostituito la decapitazione con la gogna social (non è un ‘uomo per tutte le stagioni’, lui. Il ministro delle Infrastrutture vive in un’eterna stagione dei cazzi suoi in cui la Romagna sott’acqua e l’eliminazione del Milan dalla Champions si equivalgono e si condividono equamente i caratteri di un tweet postato dal divano mentre scanala fra Dazoon e SkyTg24. Verrebbe da richiamare Toninelli e chiedergli scusa).

L’italiano preferisce chi è immutabile come le maschere della commedia dell’arte

Ma torniamo a Fazio. Forse ‘uomo per tutte le stagioni‘ nell’accezione originale rappresenta anche l’essenza della professione di host televisivo che lui svolge da decenni: essere allegro e spigliato quanto basta per fare da spalla al comico di turno, ma anche grave e compunto come si conviene per intervistare il maître à penser, sapersi emozionare come un fan davanti alla superstar e commuoversi ascoltando la sopravvissuta alla Shoah. Il fatto che noi italiani abbiamo travisato la locuzione originale, dandole un significato malevolo, denuncia la scarsa considerazione che, come popolo, abbiamo della capacità di adattarci alla situazione e agli interlocutori. Ci piacciono i tipi tutti d’un pezzo, quelli che cercano sempre lo scontro e sono uguali a se stessi, prevedibili nei modi e nelle espressioni come le maschere nella commedia dell’arte, senza sorprese che sollecitino un neurone più del necessario. Del resto la scienza ci dice che il primo obiettivo del cervello umano non è renderci felici, ma consumare meno energia possibile limitando il più possibile gli sforzi: da questo punto di vista il cervello degli italiani è forse uno dei più efficienti al mondo.

Il lavoro nello spettacolo continua a non essere considerato vero lavoro

E ce lo dimostra un altro aspetto del caso Fazio: l’insistenza dei suoi detrattori e di una discreta parte dell’opinione pubblica sui compensi che ha ricevuto dalla Rai. Non è una polemica originalissima, gli stipendi dei grandi nomi della tivù di Stato sono chiacchierati dai tempi di Mike Bongiorno, e poco vale ricordare che i 450 mila euro che costa ogni puntata di Che tempo che fa ne rendono più del doppio in pubblicità, e che siccome da circa 40 anni la Rai deve fare concorrenza alle televisioni private (e ora anche alle piattaforme) per le star vale la legge della domanda e dell’offerta, un’altra dinamica che agli italiani proprio non va giù. Già da noi il lavoro nello spettacolo non è considerato un vero lavoro, meritevole di congrua retribuzione, tanto che la stragrande maggioranza di attori, danzatori e musicisti fa la fame; ma che si possa pagare fior di soldoni chi sa intrattenere il pubblico meglio degli altri in Italia è considerata una follia. Devono essere in molti quelli che quando scoprono quanto percepisce questo o quel beniamino televisivo restano sgomenti, delusi, quasi feriti. È come se scoprissero solo ora che la loro affettuosa tata dell’infanzia non li accudiva perché erano adorabili e lei aveva un grande cuore, ma perché veniva regolarmente pagata ogni mese.

Il vero problema è che gli stipendi di chi non è una star non crescono da 30 anni

La verità è che in Italia gli stipendi di chi non è una star della tivù o del calcio o un supermanager o un deputato dell’Assemblea regionale siciliana non crescono da 30 anni. E il nostro cervello non ha nessuna intenzione di sprecare energie per smuovere questa situazione, sul breve o lungo periodo: già è complicato a livello individuale, figurarsi a livello collettivo. Qualunque cosa – protestare, emigrare, inventarsi una nuova carriera, prendere per il bavero il proprio capo, cercarne un altro, diventare un criminale – è mentalmente più faticosa e meno immediatamente gratificante che prendersela con chi, con più o meno merito, guadagna molto. Non ci rende più felici, ma almeno è comodo. Questo vale anche per l’Enrico VIII in felpa, il cui cervello, invece di sforzarsi per far ottenere all’Italia tutti i fondi del Pnrr e ratificare il Mes, preferisce il tenue sforzo di bollare Fabio Fazio come «milionario a carico degli italiani». È sicuro di lucrare consenso a costo zero da tutti coloro il cui cervello non si domanda a carico di chi è lo stipendio di Salvini. E soprattutto, quale beneficio ha ricavato lo Stato dai 30 anni di Salvini in politica. PS: rimosso l’infelice tweet su Romagna e Champions, il vicepremier ha preso seriamente in mano la situazione disponendo misure immediate: ha disdetto la prenotazione al Papeete di Milano Marittima. Quest’estate, montagna.