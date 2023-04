Favolacce stasera su Rai5: trama, cast e curiosità sul film

Damiano e Fabio D’Innocenzo dirigono Elio Germano in Favolacce, in onda stasera 17 aprile 2023 su Rai5. Fiaba dark nella periferia di Roma, il film racconta la storia di alcune famiglie che vivono nella monotonia. Una realtà che imprigiona tutti i bambini, in perenne ricerca della felicità che gli adulti non hanno capito come dare loro. Nel cast anche Barbara Chichiarelli, Lino Musella e Gabriel Montesi. Max Tortora è invece voce narrante della storia. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Favolacce, trama e cast del film stasera 17 aprile 2023 su Rai5

Il film dei fratelli D’Innocenzo si svolge nella periferia meridionale di Roma, in uno spazio suburbano dove ogni cosa è vittima della monotonia. Tra villette a schiera con giardino si sviluppa infatti un’esistenza piena di insoddisfazioni, dove avidità e animo grottesco appiattiscono la vita di tutti gli abitanti. Protagonisti della storia sono i coniugi Bruno (Elio Germano) e Dalia Placido (Barbara Chichiarelli) con i loro due figli 12enni, Alessia (Giulietta Rebeggiani) e Denis (Tommaso Di Cola). Studenti modello nel loro istituto, non sono per nulla felici tanto da subire costantemente il comportamento ora rabbioso, ora menefreghista degli adulti. Ogni giorno si sentono prigionieri di una vita che non amano, costretti a svolgere attività che non apprezzano con altre persone che non vanno loro a genio.

Nel quartiere, la famiglia Placido frequenta, senza però coltivare un vero rapporto di amicizia, i Rosa. Pietro (Max Malatesta) e Viola (Giulia Melillo) crescono la loro figlia Susanna (Cristina Pellegrino) con poco amore e senza prestare attenzione alla sua crescita personale e scolastica. Non lontano da loro vive anche Amelio (Gabriel Montesi), che passa le sue giornate in un prefabbricato con il figlio Geremia (Justin Korovkin), un bambino infantile e un po’ rozzo che non conosce le difficoltà della vita. Nel cast anche Lino Musella, che veste i panni del professore dei ragazzi Bernardini.

Favolacce, qualche curiosità sul film stasera 17 aprile 2023 su Rai5

Acclamato dalla critica, il film dei fratelli D’Innocenzo ha fatto incetta di premi anche in Europa. Spicca su tutti l’Orso d’argento per la miglior sceneggiatura alla Berlinale 2020, dove ha gareggiato anche per l’Orso d’oro. Dieci le nomination ai Nastri d’Argento, dove Favolacce si è imposto come miglior film, ma anche per produzione, sceneggiatura, costumi e fotografia. Completano il palmares i cinque Ciak d’Oro, due Globo d’oro e il David di Donatello per il montaggio. Bloccato dalla pandemia per Covid-19, il film è sbarcato in sala solo alla riapertura delle sale, uscendo prima in streaming l’11 maggio 2020. Oltre a Roma, la troupe ha girato anche in provincia di Viterbo, a Nepi e Castelnuovo di Porto.