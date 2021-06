Il segreto della favola perfetta

Ammaliare i bambini, ma senza isolarli dal resto del mondo. È questo, per Roald Dahl, che devono fare le storie, se vogliono far breccia nel cuore dei giovani lettori e conquistarli. A rivelarlo, una lettera datata 2 Agosto 1989, che l’autore di capolavori come Il GGG e Le Streghe scrisse a mano, in risposta a una studentessa universitaria. Trent’anni dopo, la missiva è stata venduta all’asta per 2200 sterline.

L’indirizzo di Dahl trovato per caso

La storia dietro allo scambio epistolare tra l’autore e Christine Wotton, oggi libraia e casalinga, è alquanto curiosa. Trovato per caso l’indirizzo di Dahl sul retrocopertina di un vecchio libro, approfittò della fortuna per mettersi in contatto con lui e chiedergli qualche consiglio in merito alla sua tesi di laurea. La giovane donna era impegnata in un progetto sul contributo offerto da Dahl alla letteratura inglese. «Non ci ho pensato due volte e ho provato a fargli qualche domanda sul suo stile e sul suo approccio alla letteratura per bambini. Non mi sarei mai immaginata di ricevere una risposta», ha raccontato alla Cnn.

«Sono rimasta di stucco quando, nella cassetta della posta, mi sono ritrovata due fogli scritti a mano e una pubblicazione sull’importanza della lettura per i più piccoli, con diversi riferimenti a uno dei suoi più celebri scritti, Matilda». Una testimonianza preziosa della creatività e del pensiero di un autore che, come ribadisce Jim Spencer, responsabile della sezione libri e manoscritti di Hansons Auctioneers, «ha sempre incoraggiato i ragazzi a coltivare l’amore per la letteratura».

La lettera venduta a un acquirente misterioso

La decisione di condividere la lettera col mondo è stata sofferta ma necessaria. «L’ho tenuta per me per oltre trent’anni, poi mi è sembrato giusto metterla a disposizione anche degli altri», ha aggiunto Wotton, «Chi l’ha acquistata avrà il privilegio di poter leggere parole sagge e senza tempo, scritte in uno stile inimitabile». Dell’acquirente non si sa nulla, se non che si tratta di un compratore britannico.

Dahl, non solo romanzi per bambini

Famoso soprattutto per i romanzi per l’infanzia, Dahl si dedicò anche al genere dell’autobiografia, raccontando della sua vita tribolata e dei suoi giorni da aviatore. Si cimentò, poi, e con discreto successo, nella stesura di brevi storie dell’orrore. Non solo scrittore, perché a Dahl si deve l’invenzione della valvola Wade-Dahl-Till, tecnologia che aiutò a curare molti bambini affetti patologie cerebrali, come l’idrocefalia. Tra loro anche il figlio Theo.