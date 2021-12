La favola di Natale di Lorenzo, il «bimbo piuma» di 370 grammi salvato al Policlinico di Milano

Quando è nato pesava solo 370 grammi, ma Lorenzo ha lottato come un gigante e ha vinto la sua battaglia. La storia di quello che è stato definito il «bambino piuma» ha commosso tutta Italia. Nato con 4 mesi d’anticipo, il piccolo Lorenzo ha dato battaglia, ha superato ogni problema e oggi ha il suo lieto fine. Una vera favola di Natale, la sua, perché ora potrà tornare a casa insieme ai suoi genitori e vivere lì, nel suo nido, le feste.

La storia di Lorenzo, il bambino piuma

La sua storia parte quando mamma Elena entra in travaglio al quinto mese di gravidanza. Troppo presto, con 16 settimane d’anticipo. La paura, la corsa in ospedale e poi la nascita del piccolo Lorenzo. Il bambino pesa solo 370 grammi e non riesce nemmeno a piangere, perché i polmoni non si sono ancora formati. Ma non è finita, perché già al momento della sua venuta al mondo il piccolo rischia di morire per una perforazione intestinale. Poche ore di vita e già in sala operatoria, dove i medici sono riusciti a salvarlo. Lorenzo subisce un’operazione complicatissima, con i medici a dover togliere la parte di intestino danneggiata, riparare la lesione e far riposare l’organo stesso. Nonostante la difficoltà dell’intervento e il peso del piccolo, tutto va a buon fine grazie al lavoro dell’equipe. Questo è il primo passo per il ritorno a casa. Via via, Lorenzo cresce, le sue condizioni migliorano e oggi, raggiunti i 3 chilogrammi, può tornare a casa.

Il miracolo al Policlinico di Milano

Operare un bambino così piccolo, nato così tanto presto e con un peso davvero “piuma”, non era semplice. L’equipe del Policlinico di Milano ha compiuto un vero miracolo, dando il via alla favola di Natale del piccolo Lorenzo. Ma anche lui, il bimbo, ha dimostrato una forza fuori dal comune. Lo evidenzia il direttore di Chirurgia pediatrica del Policlinico, Ernesto Leva: «La sua incredibile forza di vivere ha permesso a Lorenzo di superare brillantemente le infezioni causate dalla perforazione intestinale e per fortuna non ha sviluppato altre complicazioni come emorragie cerebrali o difficoltà polmonari, tipiche in questi neonati di bassissimo peso».

Leva: «Lorenzo per noi rimarrà sempre un supereroe»

«Storie come queste ci fanno re-innamorare ogni volta del nostro lavoro e non ho difficoltà a sostenere che solo nel nostro ospedale possono succedere questi miracoli», ha concluso Leva, parlando con passione della storia del piccolo Lorenzo. «Il merito è della professionalità di medici, infermieri e di tutto il personale che lavora con e per i bambini. Oggi Lorenzo sta bene, è tornato a casa ed è arrivato a superare i 3 chili: anche per questo per noi rimarrà sempre un supereroe».