Fausto Leali: età, canzoni, moglie e figli del cantante

Fausto Leali è un cantante molto amato in Italia ma ha anche una vita privata particolare, caratterizzata dai suoi tre matrimoni.

Fausto Leali moglie e figli del cantante

Fausto Leali è nato a Nuvolento il 29 ottobre 1944, infatti ha 78 anni. Il cantante ha avuto più mogli ma dal 2014 è sposato con l’ex corista Germana Schena. Tra di loro c’è una differenza d’età di 30 anni, difatti la moglie e più giovane di lui.

Il cantante inoltre ha avuto dei figli dai matrimoni precedenti. Dal primo matrimonio con la compositrice Milena Cantù, dal 1968 al 1983, sono nate Deborah e Samantha. Invece il secondo matrimonio è stato con Claudia Cocomello, da cui sono nati Lucrezia e Francesco.

La biografia dell’artista

Fausto Leali ha iniziato la propria carriera da cantante a 14 anni nell’orchestra di Max Corradini. Ha inciso il suo primo 45 giri nel 1961 con il nome Fausto Denis. Dopo aver pubblicato una serie di cover dei Beatles con i Novelty, ha scelto di concentrarsi sulla musica soul. Nel 1967 ha pubblicato il suo primo grande successo, «A chi», versione italiana di Hurt di Roy Hamilton, datata 1954. Sempre nello stesso arco di tempo ha cantato canzoni come «Angeli negri», «Deborah», portata a Sanremo 1968 in coppia con Wilson Pickett, «Senza luce» e «Un’ora fa». Dopo un periodo lontano dai palcoscenici, è tornato nel 1987 a Sanremo cantando «Io amo».

L’anno successivo è ritornato sul palco dell’Ariston con «Mi manchi». Nel 1989 è arrivata la vittoria al Festival con il pezzo «Ti lascerò» cantata in coppia con Anna Oxa. È tornato a Sanremo anche nell’anno 2002 con il brano «Ora che ho bisogno di te» cantata in coppia con Luisa Corna e l’anno dopo si è presentato all’Ariston con il singolo «Eri tu». Inoltre ha partecipato anche allo show «Music Farm» arrivando alla finale. Nel 2006 ha pubblicato come cantautore un nuovo album «Profumo e Kerosene». Nel 2009 ha poi partecipato nuovamente a Sanremo con il brano «Una piccola parte di te».