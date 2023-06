Fausto Brizzi: età, ex moglie, figli e film del marito di Silvia Salis

Fausto Brizzi, nato il 15 novembre del 1968 a Roma (oggi ha 54 anni) è un noto regista italiano, celebre soprattutto per aver firmato la regia di un film iconico come Notte prima degli esami con Nicolas Vaporidis (e del relativo sequel). Oggi sentimentalmente impegnato, il filmmaker ha purtroppo alle spalle un’importante causa legale che, per sua fortuna, si è chiusa nel migliore dei modi.

Chi è Fausto Brizzi: la carriera del regista

Brizzi si è formato presso il Centro sperimentale di filmografia della Capitale, ottenendo il diploma a luglio del 1994. I primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi nel settore teatrale, riuscendo a firmare la regia sulle sue prime fiction a fine anni ’90. Dopo aver lavorato ad alcune sceneggiature di film del collega Neri Parenti, Brizzi arriva alla consacrazione definita con il successo al botteghino di Notte prima degli esami, pellicola del 2006 che otterrà incassi record e diversi premi tra cui il David di Donatello.

Forte del successo del primo film Fausto Brizzi girerà anche il sequel Notte prima degli esami – Oggi, pellicola in grado di superare al box-office persino gli incassi del primo capitolo. Nel corso degli anni il regista sarà dietro alla macchina da presa per diverse commedie di successo, come ad esempio Maschi contro femmine, Ex e Poveri ma ricchi. L’ultimo film in ordine di tempo a cui ha lavorato è la pellicola Da grande, uscito nelle sale il 29 aprile 2023.

Le controversie e il matrimonio con Silvia Salis

Fausto Brizzi è stato accusato negli scorsi anni di molestie sessuali da una decina di aspiranti attrici che avevano denunciato le violenze subite alla trasmissione Le Iene. Dopo aver effettuato tutte le rilevazioni sul caso, la Procura di Roma aveva ad ogni modo archiviato la vicenda nel gennaio del 2019, in quanto «il fatto non sussiste».

Brizzi, che alle spalle ha anche un’altra relazione con l’attrice Giorgia Würth, è oggi felicemente sposato con Silvia Salis, l’ex martellista che presto lo renderà padre del suo primo figlio. I due sono convolati a nozze nel 2020 e hanno confermato la loro promessa nuziale circa un anno dopo, con una cerimonia alle Maldive.