Fatture false, Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono stati assolti

«Il fatto non costituisce reato». Così i giudici del Tribunale di Firenze assolvono Tiziano Renzi e Laura Bovoli. I genitori del leader di Italia Viva Matteo Renzi non hanno commesso reati, mentre all’imprenditore pugliese Luigi Dagostino la pena è ridotta a 9 mesi. La procura aveva chiesto la conferma del primo grado di giudizio, che vedeva la coppia condannata con l’accusa di fatture false. La sentenza di appello è però contraria.

Fatture false? Per i giudici c’è l’assoluzione

«Mi assumo completamente la responsabilità della fattura da 20 mila euro fatta da Party srl per un lavoro ben preciso che avrebbe dovuto svilupparsi, cioè attirare i clienti verso i negozi poco frequentati nell’outlet The Mall. Progetto mai andato fino in fondo perché, grazie al fango gettato dalla stampa, sono stata costretta a chiudere l’azienda. Mio figlio, allora a Palazzo Chigi, mi disse di chiudere l’azienda. E così feci. Ma dopo 30 anni di lavoro potevo rovinarmi per 20 mila euro?» aveva detto la madre di Renzi, Laura Bovoli.

«Due anni fa sono stato condannato a 22 mesi di carcere (…) non ho mai chiesto nulla a mio figlio Matteo» aveva detto, invece, Tiziano Renzi. Ora per entrambi arriva l’assoluzione.

Tiziano Renzi e Laura Bovoli assolti: cosa ha detto Matteo

«Dopo anni di lotta e dolore i miei genitori sono stati assolti: il fatto non costituisce reato. Sono felice per loro e per tutti noi. Non auguro a nessuno di vivere ciò che hanno dovuto vivere i miei, non si meritavano tanto odio. Ha vinto la giustizia, ha perso il giustizialismo» scrive in un post sulla sua pagina di Facebook il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

L’oggetto del processo erano state due fatture. La prima, del valore di circa 200 mila euro, sarebbe stata prodotta dalle società dei Renzi e pagata dalla multinazionale Kering. La seconda, invece, pari a 20 mila euro più Iva, fu emessa nel 2015 e fu pagata dall’imprenditore Dagostino.